Енн Гетевей перепросила журналістку за інтерв'ю 12-річної давнини (відео)

Оскароносна акторка погодилася дати К'єрсті Флаа нове інтерв'ю в межах просування її нового фільму, що виходить на екрани в травні наступного року.

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41-річна американська акторка Енн Гетевей неабияк здивувала репортерку К'єрсті Флаа, коли надіслала їй листа, де перепросила за інтерв'ю 2012 року. Про це журналістка розповіла своїм підписникам у TikTok.

Флаа нещодавно поділилася записом бесіди 12-річної давнини з акторкою, під час якої Енн явно була не в дусі. Через день після публікації відео з нею зв'язався представник Гетевей від її імені.

"Повинна сказати, я була в шоці. Я взагалі не очікувала, що вона звернеться до мене. Я думала, що вона ніколи не побачить це відео, але вона це побачила і зробила щось доволі дивовижне", — сказала Флаа, показавши, що Гетевей відправила їй "довгий електронний лист", в якому пояснила, що вона переживала в той час, і перепросила "за те, що дала жахливе інтерв'ю".

В оригінальному інтерв'ю, яке вийшло в межах просування Енн її мюзиклу "Знедолені", Флаа почала свою бесіду, жартома попросивши Гетевей відповісти на перше запитання піснею.

"Я збиралася заспівати тобі запитання, а ти можеш заспівати відповідь", — сказала Флаа, сміючись у кліпі. Однак Гетевей ця ідея не сподобалася. "Ну, я не буду цього робити, але ти можеш заспівати", — відповіла вона.

Флаа продовжила інтерв'ю, ставлячи Гетевей такі запитання, як "Ти пам'ятаєш свою першу закоханість?" і чи вважає вона, що "кохання було більш пристрасним" у період часу, коли відбувалися події фільму. Після обох запитань Гетевей просто відповіла: "Ні".

На інтерв'ю у Флаа Хететуей була не в дусі

У той час Флаа сказала своїм підписникам, що "все пішло не так, як планувалося", і підштовхнула їх подивитися іншу частину "жахливого" кліпу на її каналі YouTube.

Тепер же Флаа каже, що вибачення оскароносної зірки були "зворушливими".

"Просто кажучи про це, я майже плачу. Я була так вдячна, що вона це зробила. Це було дуже особисте повідомлення і ми вирішили, що я не буду ділитися тим, що було в листі. Але я просто хотіла поділитися з вами тим, що вона зробила, тому що це було просто приголомшливо", — сказала К'єрсті.

Натомість журналістка подякувала Енн за вибачення і запропонувала їй записати нове інтерв'ю. Гетевей погодилася і навіть запросила Флаа на бесіду з нагоди виходу її нового фільму в травні наступного року.

"Я дуже поважаю людей, які визнають свої помилки і кажуть, що шкодують. "Вибачте" — це таке сильне слово", — наголосила К'єрсті.

Раніше Фокус писав, що Енн Гетевей похвалилася річницею тверезості, а також пояснила, чому вона не зніметься в сиквелі "Диявол носить Prada"