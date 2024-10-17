"Она могла быть ужасной": Лайза Миннелли рассказала о своей знаменитой матери (фото)

Лайза Миннелли родилась в известной голливудской семье. Ее матерью была знаменитая актриса Джуди Гарленд.

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Легенда кино Лайза Миннелли рассказала о своей знаменитой матери, актрисе Джуди Гарленд (настоящее имя — Фрэнсис Этель Гамм). Звезда в интервью Interview назвала общение с ней "самым сложным" периодом своего детства.

78-летняя актриса выросла в Голливуде в семье оскароносной актрисы и певицы Джуди Гарленд и знаменитого режиссера Винсента Миннелли. Ее родители стали парой во время работы над классическим мюзиклом "Встреть меня в Сент-Луисе". Лайза также построила собственную блестящую карьеру на сцене и в кино.

Лайза Миннелли в детстве со своими родителями Джуди Гарленд и Винсентом Миннелли Фото: Getty Images

Однако ее ранняя жизнь протекала "под тенью демонов" ее матери, включая наркоманию и череду неудачных браков звезды "Волшебника страны Оз", вплоть до смерти Джуди от передозировки в возрасте 47 лет.

Сейчас Лайза работает над мемуарами вместе с двумя писателями и своим "лучшим другом" Майклом Файнстейном. Во время интервью ее попросили ее назвать "самые гламурные" и "самые сложные" моменты ее детства, Лайза со смехом ответила: "Самым гламурным был мой отец, а самым сложным — моя мать".

Лайза Миннелли со своей мамой Джуди Гарленд Фото: Getty Images

Она объяснила, что Джуди "была строгой, и это зависело от того, в каком она была настроении, или от того, слишком ли много она работала, и они слишком на нее давили. Или от того, не нравился ли ей в то время ее муж. Такие вот вещи. Каждый ребенок проходит через это. Но мой отец, он обращался со мной как с принцессой".

Винсент был вторым из пяти мужей Гарленд, чья личная жизнь была омрачена десятилетиями наркотической зависимости, которая привела к ее смерти в 1969 году от случайной передозировки снотворными препаратами.

Проблема матери Миннелли с таблетками началась еще в те времена, когда она была ребенком-звездой: ее пичкали амфетаминами, чтобы она "могла работать сутками", а затем давали барбитураты, чтобы маленькая актриса могла заснуть.

"Она могла быть ужасной, потому что знала, как сильно я ее люблю. Через десять минут она приходила и говорила: "Давай я тебя обниму". Она была обычной матерью в необычайно талантливом теле", — вспомнила Лайза и отметила, что получила свои "мечты" от отца, а "стремление" — от матери, живя в знаменитой голливудской семье.

Напомним, 15 октября Фокус писал о том, что сын Элизабет Тейлор рассказал о жизни своей матери. Жизнь одной из самых красивых актрис Голливуда не всегда была радужной. У нее было много бурных романов, взлетов и падений в яркой карьере.