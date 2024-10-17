"Вона могла бути жахливою": Лайза Міннеллі розповіла про свою знамениту матір (фото)

Лайза Міннеллі народилася у відомій голлівудській родині. Її матір'ю була знаменита акторка Джуді Гарленд.

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Легенда кіно Лайза Міннеллі розповіла про свою знамениту матір, актрису Джуді Гарленд (справжнє ім'я — Френсіс Етель Гамм). Зірка в інтерв'ю Interview назвала спілкування з нею "найскладнішим" періодом свого дитинства.

78-річна акторка виросла в Голлівуді в сім'ї оскароносної акторки і співачки Джуді Гарленд і знаменитого режисера Вінсента Міннеллі. Її батьки стали парою під час роботи над класичним мюзиклом "Зустрінь мене в Сент-Луїсі". Лайза також побудувала власну блискучу кар'єру на сцені та в кіно.

Лайза Міннеллі в дитинстві зі своїми батьками Джуді Гарленд і Вінсентом Міннеллі Фото: Getty Images

Однак її раннє життя минало "під тінню демонів" її матері, включно з наркоманією і низкою невдалих шлюбів зірки "Чарівника країни Оз", аж до смерті Джуді від передозування у віці 47 років.

Зараз Лайза працює над мемуарами разом із двома письменниками та своїм "найкращим другом" Майклом Файнстейном. Під час інтерв'ю її попросили назвати "найгламурніші" і "найскладніші" моменти її дитинства, Лайза зі сміхом відповіла: "Найгламурнішим був мій батько, а найскладнішим — моя мати".

Лайза Міннеллі зі своєю мамою Джуді Гарленд Фото: Getty Images

Вона пояснила, що Джуді "була суворою, це залежало від того, в якому вона була настрої, чи від того, чи надто багато вона працювала, і вони надто на неї тиснули. Або від того, чи не подобався їй на той час її чоловік. Такі ось речі. Кожна дитина проходить через це. Але мій батько, він поводився зі мною, як із принцесою".

Вінсент був другим з п'яти чоловіків Гарленд, чиє особисте життя було затьмарене десятиліттями наркотичної залежності, яка призвела до її смерті 1969 року від випадкового передозування снодійними препаратами.

Проблема матері Міннеллі з таблетками почалася ще в ті часи, коли вона була дитиною-зіркою: її напихали амфетамінами, щоб вона "могла працювати цілодобово", а потім давали барбітурати, щоб маленька акторка могла заснути.

"Вона могла бути жахливою, тому що знала, як сильно я її люблю. Через десять хвилин вона приходила і говорила: "Давай я тебе обійму". Вона була звичайною матір'ю в надзвичайно талановитому тілі", — згадала Лайза і зазначила, що отримала свої "мрії" від батька, а "прагнення" — від матері, живучи в знаменитій голлівудській родині.

Нагадаємо, 15 жовтня Фокус писав про те, що син Елізабет Тейлор розповів про життя своєї матері. Життя однієї з найкрасивіших актрис Голлівуду не завжди було райдужним. У неї було багато бурхливих романів, злетів і падінь у яскравій кар'єрі.