Алкоголь і знеболювальні: син Елізабет Тейлор розповів про життя своєї матері (фото)

Життя однієї з найкрасивіших актрис Голлівуду не завжди було райдужним. У неї було багато бурхливих романів, злетів і падінь у яскравій кар'єрі.

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Син голлівудської ікони Елізабет Тейлор Крістофер Вайлдінг у фільмі "Елізабет Тейлор: Бунтарка-суперзірка" розповів, що сім'я зірки зробила все можливе, щоб допомогти їй впоратися з пристрастю до наркотиків і алкоголю, повідомляє RadarOnline.

Він заявив, що після розлучення з сенатором Джоном Ворнером у 1982 році його мати була в пригніченому стані, а також мала проблеми зі здоров'ям. Сім'я Тейлор всіляко намагалися їй допомогти.

Актриса Елізабет Тейлор Фото: Getty Images

"У неї були фізичні нездужання, особливо проблеми зі спиною, для яких використання знеболювальних було єдиним і законним виходом. У нас були всі ці чудодійні препарати, і вона приймала таблетки. Це був її підхід — краще життя за допомогою науки", — зізнався Крістофер.

Однак оточуючі бачили, що вона "зловживає алкоголем і знеболювальними, зокрема ін'єкційними препаратами".

"Ми говорили з нею, але справа дійшла до того, що було ухвалено рішення про втручання в її життя. Ми просто хотіли, щоб їй допомогли. Прилетіли близькі родичі, і, боже, це було важко", — так описав Вайлдінг рішення рідних помістити Елізабет у реабілітаційний центр.

Про цей жахливий момент актриса згадувала так: "Втручання сім'ї змусило мене завмерти на місці. Воно повністю позбавило мене дару мови, хоча й було зроблено з такою любов'ю. Я розуміла, що для них це, мабуть, мука. Це було схоже на ляпас реальності. У той момент я подумала: "Боже мій, я думала, що я хороша мати. Як я дозволила собі так вчинити з людьми, яких я люблю найбільше на світі?".

Коли Елізабет звільнилася з реабілітаційного центру, вона звернулася по підтримку до своєї родини. "Вона жила в домі кожного. Ми були свідками її страждань, і, можливо, це теж мало силу. Вона розділяла ці страждання з нами. Якби вона не виступила публічно, то, найімовірніше, це все одно просочилося б у пресу. Ось тоді, я думаю, сталося справжнє клацання перемикача, типу: "Насправді, краще бути тим, хто винесе це на публіку, щоб контролювати плітки", — поділилася колишня невістка Ейлін Гетті, яка була одружена з Крістофером майже десять років.

Елізабет Тейлор Фото: Getty Images

Раніше, 14 жовтня, Джордж Гамільтон розповів, який подарунок отримав від Елізабет Тейлор після їхнього розставання.