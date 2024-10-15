Алкоголь и обезболивающие: сын Элизабет Тейлор рассказал о жизни своей матери (фото)

Жизнь одной из самых красивых актрис Голливуда не всегда была радужной. У нее было много бурных романов, взлетов и падений в яркой карьере.

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Сын голливудской иконы Элизабет Тейлор Кристофер Уайлдинг в фильме "Элизабет Тейлор: Бунтарка-суперзвезда" рассказал, что семья звезды сделала все возможное, чтобы помочь ей справиться с пристрастием к наркотикам и алкоголю, сообщает RadarOnline.

Он заявил, что после развода с сенатором Джоном Уорнером в 1982 году его мать была в угнетенном состоянии, а также имела проблемы со здоровьем. Семья Тейлор всячески старались ей помочь.

Актриса Элизабет Тейлор Фото: Getty Images

"У нее были физические недомогания, особенно проблемы со спиной, для которых использование обезболивающих было единственным и законным выходом. У нас были все эти чудодейственные препараты, и она принимала таблетки. Это был ее подход — лучшая жизнь с помощью науки", — признался Кристофер.

Однако окружающие видели, что она "злоупотребляет алкоголем и обезболивающими, в том числе инъекционными препаратами".

"Мы говорили с ней, но дело дошло до того, что было принято решение о вмешательстве в ее жизнь. Мы просто хотели, чтобы ей помогли. Прилетели близкие родственники, и, боже, это было трудно", — так описал Уайлдинг решение родных поместить Элизабет в реабилитационный центр.

Об этом ужасном моменте актриса вспоминала так: "Вмешательство семьи заставило меня замереть на месте. Оно полностью лишило меня дара речи, хотя и было сделано с такой любовью. Я понимала, что для них это, должно быть, мучение. Это было похоже на пощечину реальности. В тот момент я подумала: "Боже мой, я думала, что я хорошая мать. Как я позволила себе так поступить с людьми, которых я люблю больше всего на свете?".

Когда Элизабет освободилась из реабилитационного центра, она обратилась за поддержкой к своей семье. "Она жила в доме каждого. Мы были свидетелями ее страданий, и, возможно, это тоже имело силу. Она разделяла эти страдания с нами. Если бы она не выступила публично, то, скорее всего, это все равно просочилось бы в прессу. Вот тогда, я думаю, произошел настоящий щелчок переключателя, типа: "На самом деле, лучше быть тем, кто вынесет это на публику, чтобы контролировать сплетни", — поделилась бывшая невестка Эйлин Гетти, которая была замужем за Кристофером почти десять лет.

Элизабет Тейлор Фото: Getty Images

Ранее, 14 октября, Джордж Гамильтон рассказал, какой подарок получил от Элизабет Тейлор после их расставания.