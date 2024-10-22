Сестры Олсен и братья Уизли из "Гарри Поттера": топ 10 самых известных киноблизнецов

Некоторые актеры, сыгравшие близнецов, даже не выглядят одинаковыми, но являются культовыми по-своему.

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Великолепные дуэты в кино всегда ценятся: от комедий до боевиков и драм — нет ни одного жанра, где бы не было отличной пары. А когда дуэт изображает близнецов, история становится еще интереснее. Хотя двойняшки кажутся нишевым требованием к кино, невероятно, сколько существует фильмов, где актеры либо играют двух людей одновременно, либо работают со своими родными братьями и сестрами. Рейтинг самых культовых киноблизнецов от Collider.

10 место. Элиот и Беверли Мантл — Джереми Айронс в фильме "Мертвые звонари" (1988)

Джереми Айронс в фильме "Мертвые звонари" Фото: Скриншот

В фильме Дэвида Кроненберга "Мертвые звонари" Джереми Айронс сыграл одну из лучших и самых культовых своих ролей. Этот фильм ужасов в любимом стиле Кроненберга рассказывает историю двух однояйцевых близнецов, Эллиот и Беверли Мантл, которые работают успешными гинекологами. Эллиот — уверенная в себе и соблазнительная, а Беверли — застенчивая и напряженная; кроме этих различий, их практически не отличить. Джереми Айронсу было поручено изобразить сразу два нюансированных персонажа, и он сделал это безупречно и с большим мастерством. Он, несомненно, является движущей силой фильма.

Братья Мантлы являются культовыми, поскольку они являются одними из самых больших антагонистов в фильмах ужасов. Фильм "Мертвые звонари" о них, но они вовсе не герои — на самом деле, их практика встречаться с одними и теми же женщинами, не говоря им об этом, является обманчивой и злонамеренной, если не сказать больше. Этот напряженный и сложный фильм ужасов сделал еще более культовым Джереми Айронса. В 2023 году "Мертвые звонари" также были экранизированы как сериал, но уже с Рэйчел Вайс в роли Беверли и Эллиота.

9 место. Аманда Лэммон и Алиса Калауэй — Мэри Кейт и Эшли Олсен в фильме "Для этого нужны двое" (1995)

Мэри Кейт и Эшли Олсен Фото: Скриншот

Самые известные близняшки 2000-х (и за несколько лет до того) — это, безусловно, Мэри Кейт и Эшли Олсен. За эти годы они появились в многочисленных сериалах и фильмах, но чаще всего они делали это как неразлучный дуэт. В фильме "Нужны только двое" близняшкам Олсен всего девять лет, но об их актерском мастерстве говорил весь город. Сценарист фильма Дебора Дин Дэвис рассказывала, что с близняшками было очень приятно работать, а их обаяние и профессионализм сделали их определяющими музами будущих детских и подростковых фильмов.

Однако в фильме "Нужны двое" Мэри Кейт и Эшли на самом деле не играют близняшек — они просто выглядят идентично. Аманда (Мэри-Кейт) — сирота-разбойница, тогда как Алиса (Эшли) — чопорная и привыкшая к более девичьим вещам. Они встречаются в летнем лагере, организованном отцом Алисы, и понимают, что могли бы быть сестрами, но для этого им придется свести отца Алисы, Роджера (Стив Гуттенберг), с социальным работником Аманды, Дианой (Кирсти Элли). Девушки прибегают к разнообразным уловкам, чтобы свести их вместе, и в конце концов им это удается, и они становятся сестрами. Несмотря на то, что в фильме "Для этого нужны двое" они не являются близнецами, двойняшки Олсен все равно создают культовый дуэт близнецов, один из лучших дуэтов в комедиях и семейных фильмах.

8 место. Дональд и Чарли Кауфман — Николас Кейдж в фильме "Адаптация" (2002)

Николас Кейдж в фильме "Адаптация" Фото: Скриншот

Адаптация настолько хорошо охватывает метафикцию, что герой Николаса Кейджа Чарли Кауфмана говорит: "Я вписал себя в свой сценарий", хотя эти слова были написаны для экрана реальным Чарли Кауфманом. Брать реальных персонажей и разворачивать вокруг них фантастические истории не является чем-то новым для Кауфмана — ранее он уже делал это в фильме "Быть Джоном Малковичем". Один из самых любимых сценаристов 2000-х (да и всех времен), Чарли Кауфман вписал себя и своего брата-близнеца Дональда в "Адаптацию", описывая свою борьбу за экранизацию романа Сьюзен Орлин "Похититель орхидей".

Николас Кейдж играет и Чарли, и Дональда, которые выглядят почти идентично, но имеют совершенно разные характеры. Чарли — главный герой; он тревожный, с ужасной самооценкой, а его внутренний монолог наполнен мыслями о самоуничтожении. С другой стороны, Дональд — социально уверенный, имеет грандиозные идеи, но редко применяет их на практике. Эта двойственность — подходящая задача для Кейджа, который блестяще изобразил близнецов, но особенно отличился в роли Чарли, что является одной из его лучших ролей на сегодняшний день.

7 место. Энни и Хэлли Паркер — Линдси Лохан в фильме "Ловушка для родителей" (1998)

Линдси Лохан в фильме "Ловушка для родителей" Фото: Скриншот

В фильме "Ловушка для родителей" Линдси Лохан играет сестер-близняшек, разлученных при рождении в результате развода родителей. Почти сразу было очевидно, что Лохан — будущая суперзвезда, хотя у продюсеров, проводивших кастинг, было несколько вариантов на роль в "Ловушке для родителей", прежде чем остановились на ней. Сегодня "Ловушку для родителей" невозможно представить без Лохан в главной роли, которая с легкостью изображает двух героинь, Энни и Хэлли.

Когда Энни и Хэлли встречаются в летнем лагере, их отношения начинаются с соперничества. Узнав друг друга поближе, они осознают, что они сестры. Их отец, Ник (Деннис Куэйд), забрал Хэлли с собой в Калифорнию, а мама, Элизабет (Наташа Ричардсон), забрала Энни в Лондон. Две девочки меняются местами, выдавая себя за друг друга, чтобы убедить родителей снова сойтись, придумав таким образом идеальную родительскую ловушку. Незабываемые персонажи, Энни и Хэлли, продолжают влиять на жизнь многих взрослых и сегодня, способствуя успеху и неизменной популярности этого римейка "Ловушки для родителей".

6 место. Алекс "Артемис" Филдинг и Камрин "Аполла" Барнс — Тиа и Тамера Моури в фильме "Сипанье" (2005)

Тиа и Тамера Моури в фильме "Сипанье" Фото: Скриншот

Тиа и Тамера Моури воспитали целое поколение детей, которые обожали смотреть канал Диснея. В 2000-х годах Дисней открыл многочисленных звезд современности — от Тиа и Тамеры до Зендаи и Кики Палмер. Однако популярность сестер Моури не имеет себе равных в настоящее время, особенно после выхода "Сипачок" — доброго фильма на Хэллоуин о ведьмах-близняшках (или сипачках), которых разлучили при рождении. Сестры Моури — очаровательные и забавные, они имеют талант к комедийному юмору.

Алекс и Камрин встречаются на свой 21-й день рождения и, поняв, что они однояйцевые близнецы, начинают открывать свои магические способности, работая вместе. Ведьмы были огромным телевизионным вдохновением в 2000-х годах, но "Дергается" охватывает больше, чем просто практическую магию; это все о магии сестринства и осознании того, что многие неприятности часто лучше всего преодолевать вместе. Алекс и Камрин — невероятно крутые и настоящие персонажи, а тот факт, что они близняшки, делает их еще более культовыми.

5 место. Фред и Джордж Уизли — Джеймс и Оливер Фелпс в фильме "Гарри Поттер" (2001-2011)

Джеймс и Оливер Фелпс в фильме "Гарри Поттер" Фото: Кадр из фильма

Кроме "Тиа и Тамеры", дети, которые росли в 2000-х годах, имели еще и фильмы о Гарри Поттере, которые составляли им компанию. Магическая тематика, усиленная обширной историей и захватывающими героями, была адаптирована из романов Джоан Роулинг в восемь фильмов. Серия фильмов о Гарри Поттере подарила детям по всему миру новых персонажей, за которых можно болеть и в которых можно влюбиться. Кроме главного героя Гарри, самыми очаровательными персонажами стали члены семьи Уизли. Да, Рон, но также озорники-близнецы Фред и Джордж, чьи выходки и шалости заставляли всех смеяться.

Почти идентичные актеры Джеймс и Оливер Фелпс объяснили в интервью, что у них нет актерского опыта, но они решили рискнуть и пройти прослушивание. Фред и Джордж — одни из самых любимых персонажей вселенной Гарри Поттера; они не только близки, но и служат вдохновением и примером для подражания. Озорники и поклонники практической магии, близнецы Уизли также спортивные и очень умные, что делает их полноценными персонажами, которых можно полюбить за что угодно. Именно поэтому смерть Фреда в финальной части "Гарри Поттера" — одна из самых трагических смертей и один из самых тяжелых ударов для поклонников серии фильмов.

4 место. Ванда и Пьетро Максимофф — "Мстители: Эра Альтрона" (2015)

Ванда и Пьетро Максимофф Фото: Кадр из фильма

Антигерой Ванда Максимофф — один из лучших персонажей MCU, но до своего отдельного сериала она была представлена вместе со своим братом-близнецом Пьетро в фильме "Мстители: Эра Альтрона". Пьетро, к сожалению, умирает до своего взлета как Квиксилвер, но его смерть знаменует собой первую из многочисленных героических потерь во второй фазе киновселенной Marvel. Как объяснил Джосс Уидон, его смерть должна была доказать серьезность ставок против врагов Мстителей и подтолкнуть Ванду к тому, чтобы стать Красной Ведьмой.

Пьетро и Ванда родились в Соковии в семье Ирины и Алексея Максимофф. Они стали сиротами, когда в их дом попала бомба "Старк Индастриз", убив родителей и заперев близнецов на два дня в доме. Суперскорость и сила Пьетро сделали его нетерпеливым и вспыльчивым, тогда как Ванда больше подавляет свои эмоции, хотя это в сочетании с ее навыками Магии Хаоса делает ее чрезвычайно сильной. Если бы Ванда и Пьетро остались вместе в MCU, они бы стали еще более культовыми.

3 место. Викентий и Юлий Бенедикт — "Близнецы" (1988)

Викентий и Юлий Бенедикт Фото: Кадр из фильма

Кастинговое решение на всю жизнь было принято, когда Иван Райтман решил пригласить Арнольда Шварценеггера сняться в своей первой комедии вместе с Дэнни Де Вито. Очевидно, студия не была уверена в неопытности Шварценеггера в комедии, поэтому он, Райтман и Де Уито согласились собирать 40% от кассовых сборов вместо обычной зарплаты. Этот риск обернулся к лучшему, поскольку "Близнецы" стали мировой сенсацией, а Винсент и Джулиус — самыми большими близнецами на серебряном экране.

Винсент — ловкий и хитрый, потому что вырос в детском доме; Джулиус — физически совершенный и мягкий по характеру, воспитанный интеллигентным профессором. Они родились как близнецы в результате эксперимента, который оставил их без матери — хотя они верят, что она все еще жива и ей солгали об их рождении. Винсент часто становится объектом шуток из-за своей внешности, тогда как Юлиусу нужно узнать, как функционирует мир. Их связь становится крепкой, и они воспринимают друг друга как братьев, даже если это очень маловероятная пара. "Близнецы" — забавная культовая классика, и хотя было запланировано продолжение, его сняли уже после смерти Ивана Рейтмана.

2 место. Люк Скайуокер и Лея Органа — Оригинальная трилогия "Звездные войны" (1977-1983)

Люк Скайуокер и Лея Органа Фото: Кадр из фильма

Первая трилогия "Звездных войн" вошла в историю как замечательная космическая опера, превратив "Звездные войны" в одну из лучших кинофраншиз с одними из самых выдающихся вымышленных персонажей всех времен. Кроме Оби Вана Кеноби, Хана Соло и Дарта Вейдера, одними из самых ярких персонажей "Звездных войн" являются близнецы Люк Скайуокер и Лея Органа. Разведенные при рождении (и едва не поцелуи во взрослом возрасте), Люк и Лея происходят из разного происхождения, но все равно находят друг друга спустя десятилетия благодаря схожим целям и ценностям.

В "Звездных войнах: Эпизод IV: Новая надежда" Лея Органа — принцесса Альдерана, но она также тайно является яростным лидером повстанцев. Люк живет на пустынной планете Татуин как сын Оуэна Ларса, фермера, выращивающего влагу. На Татуине Лея попадает в плен, а Люк получает ее сообщение от дроида R2-D2. Прежде чем они осознают, что являются родными братьями и сестрами, оба уже проявляют схожее бунтарство и храбрость. Люк и Лея все еще любимы, как и тогда, когда впервые появились на свет, что необычно, но является свидетельством культового статуса "Звездных войн".

1 место. Алекса и Алекси Грейди — "Сияние" (1980)

Алекса и Алекси Грейди Фото: Кадр из фильма

Без тени сомнения, самыми культовыми близняшками в любом фильме являются девушки-близняшки Грейди из "Сияния". Хотя они полностью отличаются от книги (где они даже не близняшки), в киноверсии Алекса и Алекси Грейди были убиты своим отцом, которого постигла такая же участь, как и все более опасного Джека Торренса (Джек Николсон). Кастинг Лизы и Луизы Бернс достиг высот культового статуса, а сестры до сих пор дают интервью о своем легендарном появлении в "Сиянии".

Будь то их слабые улыбки, идентичные взгляды, невинные светло-голубые платья или все вместе, трудно забыть внешность девушек Грейди. Дэнни, сын Джека, несколько раз видит их возле отеля "Оверлук", где они просто стоят и наблюдают за ним. В книге сестры не появляются вообще, но упоминаются как неотъемлемая часть призрачного присутствия отеля. Идея Стэнли Кубрика показать близняшек в фильме — одно из лучших изменений, которые он внес в историю. Близнецы Грейди настолько культовые, что их знают даже те, кто никогда не видел "Сияние". Они также остаются бесконечным источником вдохновения для костюмов на Хэллоуин.

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