Сестри Олсен та брати Візлі з "Гаррі Поттера": топ 10 найвідоміших кіноблизнюків

Деякі актори, які зіграли близнюків, навіть не виглядають однаковими, але є культовими по-своєму.

Related video

Чудові дуети в кіно завжди цінуються: від комедій до бойовиків і драм — немає жодного жанру, де б не було чудової пари. А коли дует зображує близнюків, історія стає ще цікавішою. Хоча двійнята здаються нішевою вимогою до кіно, неймовірно, скільки існує фільмів, де актори або грають двох людей одночасно, або працюють зі своїми рідними братами та сестрами. Рейтинг найбільш культових кіноблизнюків від Collider.

10 місце. Еліот і Беверлі Мантл — Джеремі Айронс у фільмі "Мертві дзвонарі" (1988)

Джеремі Айронс у фільмі "Мертві дзвонарі" Фото: Скриншот

У фільмі Девіда Кроненберга "Мертві дзвонарі" Джеремі Айронс зіграв одну з найкращих і найбільш культових своїх ролей. Цей фільм жахів у улюбленому стилі Кроненберга розповідає історію двох однояйцевих близнюків, Елліот і Беверлі Мантл, які працюють успішними гінекологами. Елліот — впевнена у собі та спокуслива, а Беверлі — сором'язлива та напружена; окрім цих відмінностей, їх практично не відрізнити. Джеремі Айронсу було доручено зобразити одразу два нюансованих персонажа, і він зробив це бездоганно і з неабиякою майстерністю. Він, безсумнівно, є рушійною силою фільму.

Брати Мантли є культовими, оскільки вони є одними з найбільших антагоністів у фільмах жахів. Фільм "Мертві дзвонарі" про них, але вони зовсім не герої — насправді, їхня практика зустрічатися з одними й тими самими жінками, не кажучи їм про це, є оманливою та зловмисною, якщо не сказати більше. Цей напружений і складний фільм жахів зробив ще більш культовим Джеремі Айронс. У 2023 році "Мертві дзвонарі" також були екранізовані як серіал, але вже з Рейчел Вайс у ролі Беверлі та Елліота.

9 місце. Аманда Леммон та Аліса Калавей — Мері Кейт та Ешлі Олсен у фільмі "Для цього потрібні двоє" (1995)

Мері Кейт та Ешлі Олсен Фото: Скриншот

Найвідоміші близнючки 2000-х (і за кілька років до того) — це, безумовно, Мері Кейт та Ешлі Олсен. За ці роки вони з'явилися в численних серіалах і фільмах, але найчастіше вони робили це як нерозлучний дует. У фільмі "Потрібні лише двоє" близнючкам Олсен лише дев'ять років, але про їхню акторську майстерність говорило все місто. Сценаристка фільму Дебора Дін Девіс розповідала, що з близнючками було дуже приємно працювати, а їхня чарівність і професіоналізм зробили їх визначальними музами майбутніх дитячих і підліткових фільмів.

Однак у фільмі "Потрібні двоє" Мері Кейт та Ешлі насправді не грають близнючок — вони просто виглядають ідентично. Аманда (Мері-Кейт) — сирота-розбишака, тоді як Аліса (Ешлі) — манірна і звикла до більш дівочих речей. Вони зустрічаються в літньому таборі, організованому батьком Аліси, і розуміють, що могли б бути сестрами, але для цього їм доведеться звести батька Аліси, Роджера (Стів Гуттенберг), з соціальним працівником Аманди, Діаною (Кірсті Еллі). Дівчата вдаються до різноманітних хитрощів, щоб звести їх разом, і врешті-решт їм це вдається, і вони стають сестрами. Незважаючи на те, що у фільмі "Для цього потрібні двоє" вони не є близнючками, двійнята Олсен все одно створюють культовий дует близнюків, один з найкращих дуетів у комедіях та сімейних кінострічках.

8 місце. Дональд і Чарлі Кауфман — Ніколас Кейдж у фільмі "Адаптація" (2002)

Ніколас Кейдж у фільмі "Адаптація" Фото: Скриншот

Адаптація настільки добре охоплює метафікцію, що герой Ніколаса Кейджа Чарлі Кауфмана каже: "Я вписав себе у свій сценарій", хоча ці слова були написані для екрану реальним Чарлі Кауфманом. Брати реальних персонажів і розгортати навколо них фантастичні історії не є чимось новим для Кауфмана — раніше він вже робив це у фільмі "Бути Джоном Малковичем". Один з найулюбленіших сценаристів 2000-х (та й усіх часів), Чарлі Кауфман вписав себе та свого брата-близнюка Дональда в "Адаптацію", описуючи свою боротьбу за екранізацію роману Сьюзен Орлін "Викрадач орхідей".

Ніколас Кейдж грає і Чарлі, і Дональда, які виглядають майже ідентично, але мають абсолютно різні характери. Чарлі — головний герой; він тривожний, з жахливою самооцінкою, а його внутрішній монолог наповнений думками про самознищення. З іншого боку, Дональд — соціально впевнений, має грандіозні ідеї, але рідко застосовує їх на практиці. Ця двоїстість — підходяще завдання для Кейджа, який блискуче зобразив близнюків, але особливо відзначився в ролі Чарлі, що є однією з його найкращих ролей на сьогоднішній день.

7 місце. Енні та Хеллі Паркер — Ліндсі Лохан у фільмі "Пастка для батьків" (1998)

Ліндсі Лохан у фільмі "Пастка для батьків" Фото: Скриншот

У фільмі "Пастка для батьків" Ліндсі Лохан грає сестер-близнючок, розлучених при народженні в результаті розлучення батьків. Майже одразу було очевидно, що Лохан — майбутня суперзірка, хоча продюсери, які проводили кастинг, мали кілька варіантів на роль у "Пастці для батьків", перш ніж зупинилися на ній. Сьогодні "Пастку для батьків" неможливо уявити без Лохан у головній ролі, яка з легкістю зображує двох героїнь, Енні та Хеллі.

Коли Енні та Хеллі зустрічаються в літньому таборі, їхні стосунки починаються з суперництва. Пізнавши одна одну ближче, вони усвідомлюють, що вони сестри. Їхній батько, Нік (Денніс Куейд), забрав Геллі з собою до Каліфорнії, а мама, Елізабет (Наташа Річардсон), забрала Енні до Лондона. Дві дівчинки міняються місцями, видаючи себе за одна одну, щоб переконати батьків знову зійтися, вигадавши таким чином ідеальну батьківську пастку. Незабутні персонажі, Енні та Геллі, продовжують впливати на життя багатьох дорослих і сьогодні, сприяючи успіху та незмінній популярності цього римейку "Пастки для батьків".

6 місце. Алекс "Артеміс" Філдінг і Камрін "Аполла" Барнс — Тіа і Тамера Моурі у фільмі "Сіпання" (2005)

Тіа і Тамера Моурі у фільмі "Сіпання" Фото: Скриншот

Тіа і Тамера Моурі виховали ціле покоління дітей, які обожнювали дивитися канал Діснея. У 2000-х роках Дісней відкрив численних зірок сучасності — від Тіа і Тамери до Зендаї та Кікі Палмер. Однак популярність сестер Моурі не має собі рівних у цей час, особливо після виходу "Сіпачок" — доброго фільму на Геловін про відьом-близнючок (або сіпачок), яких розлучили при народженні. Сестри Моурі — чарівні та кумедні, вони мають хист до комедійного гумору.

Алекс і Камрін зустрічаються на свій 21-й день народження і, зрозумівши, що вони однояйцеві близнюки, починають відкривати свої магічні здібності, працюючи разом. Відьми були величезним телевізійним натхненням у 2000-х роках, але "Сіпається" охоплює більше, ніж просто практичну магію; це все про магію сестринства та усвідомлення того, що багато неприємностей часто найкраще долати разом. Алекс і Камрін — неймовірно круті та справжні персонажі, а той факт, що вони близнючки, робить їх ще більш культовими.

5 місце. Фред і Джордж Візлі — Джеймс і Олівер Фелпс у фільмі "Гаррі Поттер" (2001-2011)

Джеймс і Олівер Фелпс у фільмі "Гаррі Поттер" Фото: Кадр із фільму

Окрім "Тіа і Тамери", діти, які зростали у 2000-х роках, мали ще й фільми про Гаррі Поттера, які складали їм компанію. Магічна тематика, підсилена обширною історією та захоплюючими героями, була адаптована з романів Джоан Роулінг у вісім фільмів. Серія фільмів про Гаррі Поттера подарувала дітям по всьому світу нових персонажів, за яких можна вболівати і в яких можна закохатися. Окрім головного героя Гаррі, найчарівнішими персонажами стали члени родини Візлі. Так, Рон, але також бешкетники-близнюки Фред і Джордж, чиї витівки і витівки змушували всіх сміятися.

Майже ідентичні актори Джеймс і Олівер Фелпс пояснили в інтерв'ю, що у них немає акторського досвіду, але вони вирішили ризикнути і пройти прослуховування. Фред і Джордж — одні з найулюбленіших персонажів всесвіту Гаррі Поттера; вони не лише близькі, але й слугують натхненням та прикладом для наслідування. Пустуни та шанувальники практичної магії, близнюки Візлі також спортивні та дуже розумні, що робить їх повноцінними персонажами, яких можна полюбити за що завгодно. Саме тому смерть Фреда у фінальній частині "Гаррі Поттера" — одна з найтрагічніших смертей і один з найтяжчих ударів для шанувальників серії фільмів.

4 місце. Ванда та П'єтро Максимофф — "Месники: Ера Альтрона" (2015)

Ванда та П'єтро Максимофф Фото: Кадр із фільму

Антигерой Ванда Максімофф — один з найкращих персонажів MCU, але до свого окремого серіалу вона була представлена разом зі своїм братом-близнюком П'єтро у фільмі "Месники: Ера Альтрона. П'єтро, на жаль, помирає до свого злету як Квіксілвер, але його смерть знаменує собою першу з численних героїчних втрат у другій фазі кіновсесвіту Marvel. Як пояснив Джосс Відон, його смерть мала довести серйозність ставок проти ворогів Месників і підштовхнути Ванду до того, щоб стати Червоною Відьмою.

П'єтро і Ванда народилися в Соковії в родині Ірини та Олексія Максимофф. Вони стали сиротами, коли в їхній дім влучила бомба "Старк Індастріз", вбивши батьків і замкнувши близнюків на два дні в будинку. Супершвидкість і сила П'єтро зробили його нетерплячим і запальним, тоді як Ванда більше пригнічує свої емоції, хоча це в поєднанні з її навичками Магії Хаосу робить її надзвичайно сильною. Якби Ванда і П'єтро залишилися разом в MCU, вони б стали ще більш культовими.

3 місце. Вікентій та Юлій Бенедикт — "Близнюки" (1988)

Вікентій та Юлій Бенедикт Фото: Кадр із фільму

Кастингове рішення на все життя було прийняте, коли Іван Райтман вирішив запросити Арнольда Шварценеггера знятися у своїй першій комедії разом з Денні Де Віто. Очевидно, студія не була впевнена в недосвідченості Шварценеггера в комедії, тому він, Рейтман і Де Віто погодилися збирати 40% від касових зборів замість звичайної зарплати. Цей ризик обернувся на краще, оскільки "Близнюки" стали світовою сенсацією, а Вінсент і Джуліус — найбільшими близнюками на срібному екрані.

Вінсент — спритний і хитрий, бо виріс у дитячому будинку; Джуліус — фізично досконалий і м'який за характером, вихований інтелігентним професором. Вони народилися як близнюки в результаті експерименту, який залишив їх без матері — хоча вони вірять, що вона все ще жива і їй збрехали про їхнє народження. Вінсент часто стає об'єктом жартів через свою зовнішність, тоді як Юліусу потрібно дізнатися, як функціонує світ. Їхній зв'язок стає міцним, і вони сприймають один одного як братів, навіть якщо це дуже малоймовірна пара. "Близнюки" — кумедна культова класика, і хоча було заплановано продовження, його зняли вже після смерті Івана Рейтмана.

2 місце. Люк Скайвокер і Лея Органа — Оригінальна трилогія "Зоряні війни" (1977-1983)

Люк Скайвокер і Лея Органа Фото: Кадр із фільму

Перша трилогія "Зоряних війн" увійшла в історію як чудова космічна опера, перетворивши "Зоряні війни" на одну з найкращих кінофраншиз з одними з найвидатніших вигаданих персонажів усіх часів. Окрім Обі Вана Кенобі, Хана Соло та Дарта Вейдера, одними з найяскравіших персонажів "Зоряних воєн" є близнюки Люк Скайуокер та Лея Органа. Розлучені при народженні (і ледь не поцілунки у дорослому віці), Люк і Лея походять з різного походження, але все одно знаходять одне одного через десятиліття завдяки схожим цілям і цінностям.

У "Зоряних війнах: Епізод IV: Нова надія" Лея Органа — принцеса Альдерану, але вона також таємно є запеклим лідером повстанців. Люк живе на пустельній планеті Татуїн як син Оуена Ларса, фермера, що вирощує вологу. На Татуїні Лея потрапляє в полон, а Люк отримує її повідомлення від дроїда R2-D2. Перш ніж вони усвідомлюють, що є рідними братами і сестрами, обидва вже виявляють схожий бунт і хоробрість. Люк і Лея все ще кохані, як і тоді, коли вперше з'явилися на світ, що незвично, але є свідченням культового статусу "Зоряних воєн".

1 місце. Алекса та Алексі Ґрейді — "Сяйво" (1980)

Алекса та Алексі Ґрейді Фото: Кадр із фільму

Без тіні сумніву, найбільш культовими близнючками в будь-якому фільмі є дівчата-близнючки Грейді з "Сяйва". Хоча вони повністю відрізняються від книги (де вони навіть не близнючки), у кіноверсії Алекса та Алексі Грейді були вбиті своїм батьком, якого спіткала така ж доля, як і дедалі небезпечнішого Джека Торренса (Джек Ніколсон). Кастинг Лізи та Луїзи Бернс досяг висот культового статусу, а сестри досі дають інтерв'ю про свою легендарну появу у "Сяйві".

Будь то їхні слабкі посмішки, ідентичні погляди, невинні світло-блакитні сукні або все разом, важко забути зовнішність дівчат Грейді. Денні, син Джека, кілька разів бачить їх біля готелю "Оверлук", де вони просто стоять і спостерігають за ним. У книзі сестри не з'являються взагалі, але згадуються як невід'ємна частина примарної присутності готелю. Ідея Стенлі Кубрика показати близнючок у фільмі — одна з найкращих змін, які він вніс в історію. Близнюки Грейді настільки культові, що їх знають навіть ті, хто ніколи не бачив "Сяйво". Вони також залишаються нескінченним джерелом натхнення для костюмів на Хелловін.

Нагадаємо, Фокус також писав про топ-10 фільмів для осені, які ідеально підходять для затишного перегляду.