Топ-5 британских детективных сериалов, которые стоит посмотреть (видео)

Среди большого разнообразия особенно интересны британские сериалы, которые известны своими закрученными сюжетами. Любителям детективов точно будет чем заполнить свой досуг.

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С начала 2024 года вышло много новых фильмов разных жанров, включая интересные детективы. Эти новинки обещают быть серьезными конкурентами для предыдущих фильмов этого жанра. Фокус подготовил подборку из пяти самых интересных британских детективных сериалов этого сезона.

Клуб убийств Марлоу

Археолог на пенсии Джудит Поттс живет одна в тихом городке Марлоу. Однажды она слышит выстрел, доносящийся из соседского сада. Женщина полагает, что произошло убийство, но полиция ей не верит. Джудит, объединившись с собачницей Сьюзи и женой викария Бекс, начинает собственное расследование. Полиция была вынуждена взяться за дело и даже просит новоиспеченный "Клуб убийств Марлоу" помочь им. Но успеют ли копы и женщины остановить убийцу, пока не стало слишком поздно.

В сериале сыграли: Саманта Бонд, Джо Мартин, Кара Хорган, Натали Дью, Марк Фрост, Тижан Сарр, Дэниэл Лапэйн, Марк Флайшманн, Филип Лангхорн, Холли Демпси и другие.

Криминальное прошлое

В самом сердце Лондона анонимный звонок вовлекает двух детективов в борьбу, цель которой — исправить старую судебную ошибку. Джун Ленкер ответственно относится к служебным поручениям, не привыкла сачковать и отстраняться от дела при возникновении трудностей. Она сталкивается с угрозой для своего душевного спокойствия и будущего на службе. Джун заподозрила, что в старом деле не все чисто. Тем временем ее коллега, зрелый сыщик, намерен самостоятельно разобраться в обстоятельствах зловещей истории.

Режиссером картины выступил Джим Лоуч, главные роли исполнили: Питер Капальди, Каш Джамбо и Айша Кала.

Единожды солгав

Закрученный сериал Netflix режиссеров Дэйва Мура и Нимера Рашеда снят по одноименному роману Харлана Кобена. Когда главная героиня Майя видит своего убитого мужа на скрытой няне-камере, она раскрывает смертельный заговор, корни которого уходят глубоко в прошлое.

В сериале сыграли Мишель Кигэн, Ричард Армитидж, Адиль Ахтар, Джоанна Ламли, Хэтти Морахэн, Джеймс Норткот, Натали Андерсон и другие актеры.

Хороших девочек не убивают

В сонном английском городке Пип Фитц-Амоби, выдающаяся девушка, стала сомневаться, была ли 17-летняя школьница Энди Белл убита ее любовником Салом Сингхом пять лет назад. Как далеко они зайдут, чтобы не дать Пипу узнать правду, если Сал Сингх окажется не убийцей, узнаете посмотрев этот захватывающий детективный сериал.

Роли в картине исполнили: Эмма Майерс, Анна Максвелл Мартин, Гэри Бидл, Мэттью Бэйнтон, Зэйн Икбал, Джессика Уэбер, Джорджия Локк, Карла Вудкок, Индия Лилли Дэвис и другие актеры.

После потопа

Детективный сериал режиссера Азхура Салима производства Quay Street Productions, ITV Studios рассказывает о том, что в городе, пережившем разрушительное наводнение, на подземной автостоянке в лифте находят труп неизвестного мужчины. Полиция считает, что он оказался в ловушке во время наводнения, но констебль Джоанна Маршалл оказывается буквально одержимой расследованием его гибели, тем, как он попал в лифт и почему никто не может его опознать.

В ленте сыграли Софи Рандл, Николас Гливз, Лоррейн Эшбурн, Филип Гленистер, Мэтт Стокоу, Анита Адам-Габай, Джонас Армстронг, Трипти Трипуранени, Дэниэл Беттс, Джеймс Куинн и другие.

Напомним, 19 октября, Фокус рассказывал о пяти самых интересных детективах осени 2024 года.