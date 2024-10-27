Топ 5 британських детективних серіалів, які варто подивитися (відео)

Серед великого розмаїття особливо цікаві британські серіали, які відомі своїми закрученими сюжетами. Любителям детективів точно буде чим заповнити своє дозвілля.

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З початку 2024 року вийшло багато нових фільмів різних жанрів, включно з цікавими детективами. Ці новинки обіцяють бути серйозними конкурентами для попередніх фільмів цього жанру. Фокус підготував добірку з п'яти найцікавіших британських детективних серіалів цього сезону.

Клуб убивств Марлоу

Археолог на пенсії Джудіт Поттс живе одна в тихому містечку Марлоу. Одного разу вона чує постріл, що лунає із сусідського саду. Жінка вважає, що сталося вбивство, але поліція їй не вірить. Джудіт, об'єднавшись із собачницею Сьюзі та дружиною вікарія Бекс, починає власне розслідування. Поліція була змушена взятися за справу і навіть просить новоспечений "Клуб вбивств Марлоу" допомогти їм. Та чи встигнуть копи й жінки зупинити вбивцю, поки не стало надто пізно.

У серіалі зіграли: Саманта Бонд, Джо Мартін, Кара Хорган, Наталі Д'ю, Марк Фрост, Тіжан Сарр, Деніел Лапейн, Марк Флайшманн, Філіп Лангхорн, Голлі Демпсі та інші.

Кримінальне минуле

У самому серці Лондона анонімний дзвінок втягує двох детективів у боротьбу, мета якої — виправити стару судову помилку. Джун Ленкер відповідально ставиться до службових доручень, не звикла сачкувати і відсторонюватися від справи при виникненні труднощів. Вона стикається із загрозою для свого душевного спокою і майбутнього на службі. Джун запідозрила, що в старій справі не все чисто. Тим часом її колега, зрілий сищик, має намір самостійно розібратися в обставинах зловісної історії.

Режисером картини виступив Джим Лоуч, головні ролі виконали: Пітер Капальді, Каш Джамбо і Айша Кала.

Одного разу збрехавши

Закручений серіал Netflix режисерів Дейва Мура і Німера Рашеда знято за однойменним романом Гарлана Кобена. Коли головна героїня Майя бачить свого вбитого чоловіка на прихованій няні-камері, вона розкриває смертельну змову, коріння якої сягає глибоко в минуле.

У серіалі зіграли Мішель Кіген, Річард Армітідж, Аділь Ахтар, Джоанна Ламлі, Гетті Морахен, Джеймс Норткот, Наталі Андерсон та інші актори.

Хороших дівчаток не вбивають

У сонному англійському містечку Піп Фітц-Амобі, видатна дівчина, стала сумніватися, чи була 17-річна школярка Енді Белл убита її коханцем Салом Сінгхом п'ять років тому. Як далеко вони зайдуть, щоб не дати Піпу дізнатися правду, якщо Сал Сінгх виявиться не вбивцею, дізнаєтеся, подивившись цей захопливий детективний серіал.

Ролі в картині виконали: Емма Маєрс, Анна Максвелл Мартін, Гері Бідл, Меттью Бейнтон, Зейн Ікбал, Джессіка Вебер, Джорджія Локк, Карла Вудкок, Індія Ліллі Девіс та інші актори.

Після потопу

Детективний серіал режисера Азхура Саліма виробництва Quay Street Productions, ITV Studios розповідає про те, що в місті, яке пережило руйнівну повінь, на підземній автостоянці в ліфті знаходять труп невідомого чоловіка. Поліція вважає, що він опинився в пастці під час повені, але констебль Джоанна Маршалл виявляється буквально одержимою розслідуванням його загибелі, тим, як він потрапив до ліфта і чому ніхто не може його впізнати.

У стрічці зіграли Софі Рандл, Ніколас Глівз, Лоррейн Ешбурн, Філіп Гленістер, Метт Стокоу, Аніта Адам-Габай, Джонас Армстронг, Тріпті Тріпуранені, Деніел Беттс, Джеймс Квінн та інші.

Нагадаємо, 19 жовтня, Фокус розповідав про п'ять найцікавіших детективів осені 2024 року.