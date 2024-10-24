"Случайные связи неизбежны": Роб Лоу рассказал о коротком романе с Деми Мур (фото)

Романтические отношения пары завязались в середине 80-х годов на съемках фильма "Огни святого Эльма".

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Американский актер Роб Лоу, вспоминая молодость, 23 октября в подкасте Келли Рипе "Let's Talk Off Camera" рассказал о своем мимолетном романе со знаменитой Деми Мур, который они закрутили в начале своей голливудской карьеры.

Роб признался, что у него были "недолгие отношения" с Деми Мур. Звезда "Изгоев" признался в середине 80-х годов встречался с Мур, до того, как она обручилась с актером Эмилио Эстевесом. Все они были в составе актерской группы "Brat Pack", в которую также входили Джадд Нельсон, Энтони Майкл Холл, Эндрю Маккарти, Молли Рингуолд и Элли Шиди.

Актер Роб Лоу Фото: Википедия

Роб пошутил, что эта интимная связь была частью "большой, большой сексуальной оргии" среди актеров фильма 1985 года "Огни святого Эльма". Но это был не единственный фильм, в котором Роб и Деми работали вместе на съемочной площадке, они также снимались вместе в другом фильме 1986 года "О прошлой ночи".

Оглядываясь назад, Роб объясняет… «Всякий раз, когда вы сводите вместе молодых мужчину и женщину в возрасте около 20 лет, случайные связи неизбежны". Роб и Деми остались друзьями после их недолгого романа, он даже был на ее свадьбе с Брюсом Уиллисом.

Актриса Деми Мур Фото: Getty Images

Напомним, 15 октября сообщалось, что Деми Мур появилась на показе "Субстанции". Актриса встретилась со зрителями, пришедшими на показ нового фильма ужасов. Многие в восторге от игры Деми Мур, но поражены натуралистичностью и излишней жестокостью сцен в фильме.