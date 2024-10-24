"Випадкові зв'язки неминучі": Роб Лоу розповів про короткий роман із Демі Мур (фото)

Романтичні стосунки пари зав'язалися в середині 80-х років на зйомках фільму "Вогні святого Ельма".

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Американський актор Роб Лоу, згадуючи молодість, 23 жовтня в подкасті Келлі Ріпе "Let's Talk Off Camera" розповів про свій швидкоплинний роман зі знаменитою Демі Мур, який вони закрутили на початку своєї голлівудської кар'єри.

Роб зізнався, що у нього були "недовгі стосунки" з Демі Мур. Зірка "Ізгоїв" зізнався, що в середині 80-х років зустрічався з Мур, ще до того, як вона заручилася з актором Еміліо Естевесом. Усі вони були в складі акторської групи "Brat Pack", до якої також входили Джадд Нельсон, Ентоні Майкл Голл, Ендрю Маккарті, Моллі Рінгуолд і Еллі Шиді.

Актор Роб Лоу Фото: Вiкiпедiя

Роб пожартував, що цей інтимний зв'язок був частиною "великої, великої сексуальної оргії" серед акторів фільму 1985 року "Вогні святого Ельма". Але це був не єдиний фільм, у якому Роб і Демі працювали разом на знімальному майданчику, вони також знімалися разом в іншому фільмі 1986 року "Про минулу ніч".

Озираючись назад, Роб пояснює... "Щоразу, коли ви зводите разом молодих чоловіка і жінку віком близько 20 років, випадкові зв'язки неминучі". Роб і Демі залишилися друзями після їхнього недовгого роману, він навіть був на її весіллі з Брюсом Віллісом.

Актриса Демі Мур Фото: Getty Images

Нагадаємо, 15 жовтня повідомлялося, що Демі Мур з'явилася на показі "Субстанції". Акторка зустрілася з глядачами, які прийшли на показ нового фільму жахів. Багато хто в захваті від гри Демі Мур, але вражений натуралістичністю і зайвою жорстокістю сцен у фільмі.