Стали известны новые подробности личной жизни Лиама Нисона (фото)

15 лет назад актер пережил трагическую смерть свой жены. Наташа Ричардсон получила серьезную травму на горнолыжном курорте.

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В жизни знаменитого британского актера Лиама Нисона был один брак и несколько романов. В интервью Рeople он признался, что после трагической смерти своей жены он покончил со свиданиями.

72-летний актер, который уже 15 лет является вдовцом, говоря о романтических отношениях сказал: "Я уже все это пережил". Известно, что его жена, актриса Наташа Ричардсон, сыгравшая в голливудских фильмах "Ловушка для родителей" и "Госпожа горничная", погибла в 2009 году в возрасте 45 лет. Женщина проводила время на горнолыжном курорте Мон-Тремблан в Квебеке. Лиам в это время был в Торонто на съемках. Она получила серьезную черепно-мозговую травму. В тот момент на ней не было шлема. Актрису доставили ​​в Нью-Йорк, где два дня спустя она скончалась в присутствии своей семьи.

Лиам Нисон со своей женой Наташей Ричардсон Фото: Getty Images

Пара поженилась в 1994 году, у них двое уже взрослых сыновей: 29-летний Майкл и 28-летний Дэниел. Старший сын Майкл в 2018 году сменил фамилию на Ричардсон в честь своей покойной матери и в 2020 году снялся вместе с отцом в комедийно-драматическом фильме "Сделано в Италии". На вопрос о том, что его сын пойдет по стопам родителей, Лиам отметил: "Я думаю, Наташа гордилась бы. Я надеюсь на это".

Лиам Нисон Фото: Getty Images

Позже актер пытался завязать новые отношения. С 2010 по 2012 год, он встречался с менеджером по связям с общественностью Фрейей Сент-Джонстон, но этот роман закончился ничем. А до женитьбы на Ричардсон у звезды "Списка Шиндлера" были романтические отношения со многими звездами Голливуда, включая Барбру Стрейзанд, Брук Шилдс и Хелен Миррен.

Ранее, Фокус писал о том, что Лиам Нисон отказался от роли Джеймса Бонда ради своей невесты Наташи Ричардсон.