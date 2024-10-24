Стали відомі нові подробиці особистого життя Ліама Нісона (фото)

15 років тому актор пережив трагічну смерть своєї дружини. Наташа Річардсон отримала серйозну травму на гірськолижному курорті.

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У житті знаменитого британського актора Ліама Нісона був один шлюб і кілька романів. В інтерв'ю Рeople він зізнався, що після трагічної смерті своєї дружини він покінчив із побаченнями.

72-річний актор, який уже 15 років є вдівцем, говорячи про романтичні стосунки, сказав: "Я вже все це пережив". Відомо, що його дружина, акторка Наташа Річардсон, яка зіграла в голлівудських фільмах "Пастка для батьків" і "Пані покоївка", загинула 2009 року у віці 45 років. Жінка проводила час на гірськолижному курорті Мон-Тремблан у Квебеку. Ліам у цей час був у Торонто на зйомках. Вона отримала серйозну черепно-мозкову травму. У той момент на ній не було шолома. Акторку доправили до Нью-Йорка, де через два дні вона померла в присутності своєї сім'ї.

Ліам Нісон зі своєю дружиною Наташею Річардсон Фото: Getty Images

Пара одружилася 1994 року, у них двоє вже дорослих синів: 29-річний Майкл і 28-річний Деніел. Старший син Майкл 2018 року змінив прізвище на Річардсон на честь своєї покійної матері і 2020 року знявся разом із батьком у комедійно-драматичному фільмі "Зроблено в Італії". На запитання про те, що його син піде стопами батьків, Ліам зазначив: "Я думаю, Наташа пишалася б. Я сподіваюся на це".

Ліам Нісон Фото: Getty Images

Пізніше актор намагався зав'язати нові стосунки. З 2010 по 2012 рік він зустрічався з менеджеркою зі зв'язків з громадськістю Фрейєю Сент-Джонстон, але цей роман закінчився нічим. А до одруження з Річардсон у зірки "Списку Шиндлера" були романтичні стосунки з багатьма зірками Голлівуду, включно з Барброю Стрейзанд, Брук Шилдс і Гелен Міррен.

Раніше, Фокус писав про те, що Ліам Нісон відмовився від ролі Джеймса Бонда заради своєї нареченої Наташі Річардсон.