Филлеры и подтяжка: пластические хирурги проанализировали лицо Кейт Бекинсейл (фото)

Звезда "Красотки в разводе" в последнее время очень похудела и изменилась внешне. Специалисты считают, что Кейт Бекинсейл провела ряд косметических процедур, включая глубокую подтяжку лица.

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Недавний внешний вид знаменитой британской актрисы Кейт Бекинсейл вызвает беспокойство среди ее поклонников. Звезда очень похудела, а черты ее лица изменились до "неузнаваемости". Несколько ведущих американских пластических хирургов считают, что она сделала определенные косметические процедуры, сообщает Daily Mail.

51-летняя актриса в последнее время очень похудела. Многие поклонники считают, что Бекинсейл принимает препарат Ozempic. Хотя сама Кэйт неоднократно опровергала эти слухи и заявляла, что ее недавняя потеря веса стала результатом разрыва пищевода, из-за которого она не могла нормально питаться. Кроме того, по ее словам, "ситуация усугубилась стрессом и горем" от потери отчима Роя Баттерсби.

Актриса Кейт Бекинсейл, 2024 год Фото: Getty Images

Однако, пластический хирург, доктор Деннис Шимпф из Чарльстона, проанализировав изменения во внешности Кейт Бекинсейл заявил: "Ее текущие фотографии ясно показывают резкую потерю веса и потерю значительного количества подкожного жира. У нее хорошая полнота щек, а также полнота губ, что является результатом применения филлеров или пересадки жира. Учитывая ее нехватку жира, я бы предположил, что причиной, скорее всего, являются филлеры".

Кейт Бекинсейл, 2024 год Фото: Getty Images

Доктор Гэри Мотики, сертифицированный пластический хирург из Беверли-Хиллз, отметил: "В 51 год маловероятно, что неинвазивные методы, такие как микронидлинг или лазеры, полностью восстановят ее естественную полноту, которую у нее была в молодые годы, что порождает некоторые подозрения в отношении филлеров из-за "пухлого" вида ее губ".

Доктор Мотики добавил, что кожа Бекинсейл выглядит "более подтянутой", особенно вокруг бровей, что, по его словам, может указывать на глубокую подтяжку лица — более продвинутую технику, чем традиционная подтяжка лица, которая использует меньшие разрезы. Этот метод предназначен для подтяжки более глубоких соединительных тканей и мышц вокруг рта и челюсти. По его мнению, это может объяснить ее гладкую линию подбородка, подтянутые щеки и подтянутую кожу в нижней части лица.

Кейт Бекинсейл, 2004 год Фото: Getty Images

Доктор Рукмини Реднэм, сертифицированный пластический хирург из Хьюстона, добавил, что гладкая кожа Бекинсейл, особенно вокруг глаз, говорит о том, что она могла использовать ботокс, чтобы "парализовать мышцы лица", или лазерную шлифовку, чтобы разгладить мелкие морщины. Также он считает, что звезда "Ван Хельсинга" увеличила грудь с помощью имплантатов.

Ранее, 25 октября, Фокус писал о том, что 51-летняя Кейт Бекинсейл в розовом мини-платье посетила звездное мероприятие.