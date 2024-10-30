Філери та підтяжка: пластичні хірурги проаналізували обличчя Кейт Бекінсейл (фото)

Зірка "Красуні в розлученні" останнім часом дуже схудла і змінилася зовні. Фахівці вважають, що Кейт Бекінсейл провела низку косметичних процедур, включно з глибокою підтяжкою обличчя.

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Нещодавній зовнішній вигляд знаменитої британської акторки Кейт Бекінсейл викликає занепокоєння серед її шанувальників. Зірка дуже схудла, а риси її обличчя змінилися до "невпізнання". Кілька провідних американських пластичних хірургів вважають, що вона зробила певні косметичні процедури, повідомляє Daily Mail.

51-річна актриса останнім часом дуже схудла. Багато шанувальників вважають, що Бекінсейл приймає препарат Ozempic. Хоча сама Кейт неодноразово спростовувала ці чутки і заявляла, що її недавня втрата ваги стала результатом розриву стравоходу, через який вона не могла нормально харчуватися. Крім того, за її словами, "ситуація ускладнилася стресом і горем" від втрати вітчима Роя Баттерсбі.

Актриса Кейт Бекінсейл, 2024 рік Фото: Getty Images

Однак, пластичний хірург, доктор Денніс Шімпф з Чарльстона, проаналізувавши зміни в зовнішності Кейт Бекінсейл, заявив: "Її поточні фотографії ясно показують різку втрату ваги і втрату значної кількості підшкірного жиру. У неї гарна повнота щік, а також повнота губ, що є результатом застосування філерів або пересадки жиру. З огляду на її брак жиру, я б припустив, що причиною, радше за все, є філери".

Кейт Бекінсейл, 2024 рік Фото: Getty Images

Доктор Гері Мотікі, сертифікований пластичний хірург з Беверлі-Гіллз, зазначив: "У 51 рік малоймовірно, що неінвазивні методи, як-от мікронідлінг або лазери, повністю відновлять її природну повноту, яку вона мала в молоді роки, що породжує деякі підозри щодо філерів через "пухкий" вигляд її губ".

Доктор Мотікі додав, що шкіра Бекінсейл виглядає "більш підтягнутою", особливо навколо брів, що, за його словами, може вказувати на глибоку підтяжку обличчя — більш просунуту техніку, ніж традиційна підтяжка обличчя, яка використовує менші розрізи. Цей метод призначений для підтяжки глибших сполучних тканин і м'язів навколо рота і щелепи. На його думку, це може пояснити її гладку лінію підборіддя, підтягнуті щоки і підтягнуту шкіру в нижній частині обличчя.

Кейт Бекінсейл, 2004 рік Фото: Getty Images

Доктор Рукміні Реднем, сертифікований пластичний хірург з Г'юстона, додав, що гладка шкіра Бекінсейл, особливо навколо очей, свідчить про те, що вона могла використати ботокс, щоб "паралізувати м'язи обличчя", або лазерне шліфування, щоб розгладити дрібні зморшки. Також він вважає, що зірка "Ван Гельсінга" збільшила груди за допомогою імплантатів.

Раніше, 25 жовтня, Фокус писав про те, що 51-річна Кейт Бекінсейл у рожевій мінісукні відвідала зірковий захід.