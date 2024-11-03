Топ-5 комедий 2024, которые поднимут вам настроение (видео)

Для любителей развлекательного жанра в этом году снят целый ряд новых комедий, которые уже успели получить большую популярность.

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Неожиданные связи

Французская комедия "Неожиданные связи" или "Кукареку" режиссера Жюльена Эрве рассказывает о том, как главные герои Алиса и Франсуа решили пожениться и познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты, раскрывающие тайну происхождения членов двух семей.

В фильме роли исполнили: Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю, Марианна Деникур, Жюльен Пестель, Хлое Куллу, Жоан Дионне и другие.

Второй акт

В комедии "Второй акт" рассказана смешная история девушки по имени Флоранс, которая хочет познакомить своего парня Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом, Гийомом. Но Давид не испытывает ответных чувств к Флоранс и хочет избавиться от нее, сблизив девушку со своим другом Вилли. Встреча четырех героев происходит в небольшом провинциальном ресторане под названием "Второе действие".

Режиссер, сценарист и оператор картины — Квентен Дюпье, роли исполнили: Леа Сейду, Луи Гаррель, Венсан Линдон, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Элен Александридис, Валери Вогт и другие.

Моя семья

Сюжет развивается в 1991 году, сразу после падения железного занавеса, когда американская журналистка с польскими корнями Рут решает съездить на родину предков, заодно прихватив с собой не очень довольного таким поворотом событий отца Эдека. Рут желает повидаться с оставшимися в Польше родственниками и побывать в местах, где провели детство и юность ее родители. Но Эдек не хочет возвращаться туда, откуда специально сбежал. А потому принимается всеми возможными способами саботировать поездку, отшучиваясь и создавая по пути массу курьезных ситуаций.

Режиссер картины — Юлия фон Хайнц, актеры — Стивен Фрай, Лена Данэм, Збигнев Замаховский, Андре Хеннике, Томаш Влосок, Венанты Носуль, Ивона Бельская, Мария Мамона, Роберт Беста.

Тельма

"Тельма" — режиссерский дебют Джоша Марголина. Это комедия-боевик, в которой номинант на премию "Оскар" Джун Скуиб играет Тельму Пост, бойкую 93-летнюю бабушку, которую обманывает телефонный мошенник, выдающий себя за ее внука. Смелая бабуля отправляется в опасное путешествие по Лос-Анджелесу в сопровождении стареющего друга на его скутере, чтобы вернуть то, что у нее отняли. В главных ролях также снялись Паркер Поузи, Кларк Грегг, Николь Байер и Малкольм Макдауэлл.

Козел отпущения

В комедии "Козел отпущения" рассказана абсурдная и смешная история. В одном из французских местечек не самый удачливый адвокат Помпиньяк становится настоящим посмешищем городка, решив восстановить справедливость по отношению к молодой и невинной особе по имени Жозетта, которую обвиняют в убийстве маршала Франции. Однако, главный герой не учел двух серьезных обстоятельств. Во-первых, того, что в этом деле ему будет противостоять довольно грозный оппонент — мэтр Вальвер, а во-вторых, того, что обвиняемая Жозетта окажется никем иным, как настоящей одиннадцатилетней козой.

Режиссер картины — Фред Кавайе. В ролях снялись такие актеры: Дэни Бун, Жером Коммандер, Клер Чюст, Александр Деруссо, Грегори Гадебуа, Мари-Анн Шазель.

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