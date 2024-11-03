Топ 5 комедій 2024 року, які піднімуть вам настрій (відео)

Для любителів розважального жанру цього року знято цілу низку нових комедій, які вже встигли здобути велику популярність.

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Несподівані зв'язки

Французька комедія "Неочікувані зв'язки" або "Кукареку" режисера Жюльєна Ерве розповідає про те, як головні герої Аліса і Франсуа вирішили одружитися і познайомити своїх батьків. З нагоди зустрічі Аліса дарує батькам результати ДНК-тестів, які розкриють таємницю їхнього походження. Але сюрприз обернеться фіаско, коли важлива аристократична сім'я Був'є-Соваж і простіша сім'я Мартан виявлять, м'яко кажучи, неочікувані результати, що розкривають таємницю походження членів двох сімей.

У фільмі ролі виконали: Крістіан Клав'є, Дідьє Бурдон, Сільві Тестю, Маріанна Денікур, Жюльєн Пестель, Хлое Куллу, Жоан Діонне та інші.

Другий акт

У комедії "Другий акт" розказана кумедна історія дівчини на ім'я Флоранс, яка хоче познайомити свого хлопця Давида, в якого вона шалено закохана, зі своїм батьком, Гійомом. Але Давид не відчуває відповідних почуттів до Флоранс і хоче позбутися її, зблизивши дівчину зі своїм другом Віллі. Зустріч чотирьох героїв відбувається в невеликому провінційному ресторані під назвою "Друга дія".

Режисер, сценарист і оператор картини — Квентен Дюп'є, ролі виконали: Леа Сейду, Луї Гаррель, Венсан Ліндон, Рафаель Кенар, Мануель Гійо, Елен Александрідіс, Валері Вогт та інші.

Моя сім'я

Сюжет розвивається 1991 року, одразу після падіння залізної завіси, коли американська журналістка з польським корінням Рут вирішує з'їздити на батьківщину предків, заразом прихопивши з собою не дуже задоволеного таким поворотом подій батька Едека. Рут бажає побачитися з родичами, які залишилися в Польщі, і побувати в місцях, де провели дитинство і юність її батьки. Але Едек не хоче повертатися туди, звідки спеціально втік. А тому починає всіма можливими способами саботувати поїздку, віджартовуючись і створюючи на шляху безліч курйозних ситуацій.

Режисер картини — Юлія фон Гайнц, актори — Стівен Фрай, Лена Данем, Збігнєв Замаховський, Андре Хенніке, Томаш Влосок, Венанти Носуль, Івона Бєльська, Марія Мамона, Роберт Беста.

Тельма

"Тельма" — режисерський дебют Джоша Марголіна. Це комедія-бойовик, у якій номінант на премію "Оскар" Джун Скуїб грає Тельму Пост, жваву 93-річну бабусю, яку обманює телефонний шахрай, що видає себе за її онука. Смілива бабуся вирушає в небезпечну подорож Лос-Анджелесом у супроводі старіючого друга на його скутері, щоб повернути те, що у неї забрали. У головних ролях також знялися Паркер Поузі, Кларк Грегг, Ніколь Байєр і Малкольм Макдавелл.

Цап-відбувайло

У комедії "Цап-відбувайло" розказана абсурдна і смішна історія. В одному з французьких містечок не найщасливіший адвокат Помпін'як стає справжнім посміховиськом містечка, вирішивши відновити справедливість щодо молодої і невинної особи на ім'я Жозетта, яку звинувачують у вбивстві маршала Франції. Однак, головний герой не врахував двох серйозних обставин. По-перше, того, що в цій справі йому протистоятиме досить грізний опонент — метр Вальвер, а по-друге, того, що обвинувачена Жозетта виявиться ніким іншим, як справжньою одинадцятирічною козою.

Режисер картини — Фред Кавайє. У ролях знялися такі актори: Дені Бун, Жером Коммандер, Клер Чюст, Александр Деруссо, Грегорі Гадебуа, Марі-Анн Шазель.

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