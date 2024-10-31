Топ-3 фильма на Хеллоуин: как атмосферно провести Ночь всех святых (видео)

В последний день октября в мире отмечают таинственный праздник — Хэллоуин. Люди украшают свои дома тыквами, переодеваются в различных жутких персонажей, рассказывают мистические истории и смотрят страшное кино.

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Самый "страшный" праздник года Хэллоуин уже на пороге. А как известно, один из лучших способов атмосферно провести Ночь всех святых — устроить просмотр популярных ужастиков, чтобы пощекотать себе нервы. Фокус подготовил подборку из трех самых интересных старых фильмов, которые стоит посмотреть вечером.

Фокус-покус

В мистической комедии американских кинематографистов "Фокус-покус", который вышел на экраны в 1993 году, повествуется о легенде, согласно которой, если девственница в Хэллоуин, зажжет свечу в доме странных сестер Сандерсон, то произойдет нечто невероятное. А именно, ведьмы восстанут из мертвых и уничтожат детей, чтобы обрести новую молодость. И однажды, происходит оживление ведьм Сандерс, которых 300 лет назад казнили за колдовство. Теперь они привыкают к современной жизни, электроприборам, телефонам и прочим устройствам современности.

В картине снялись такие звезды Голливуда, как Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер, Кэти Нэджими, Омри Кац, Тора Берч, Винесса Шоу, Аманда Шеперд и другие.

Иствикские ведьмы

Действие фильма, снятого режиссером Джорджем Миллером в далеком 1987 году, разворачивается в небольшом городке Иствик. Три молодые незамужние подруги, Александра, Джейн и Сьюки мечтают о своем идеальном мужчине. Девушки развлекают себя вечерними посиделками с магическими занятиями. Неожиданно в городе появляется очаровательный мужчина, поселившийся в самом странном доме Иствика. Он смог очаровать женщин всего городка, кроме одной – Фелисии Олден. В городе начинают происходить странные вещи, Фелисия нападает на мужа и тот убивает ее. Подруги, которые стали любовницами незнакомца, понимают, что это его рук дело и разворачивают войну против него…

В фильме снялись актеры, которые стали легендами Голливуда: Джек Николсон, Мишель Пфайффер, Шер, Сьюзен Сарандон, Вероника Картрайт, Ричард Дженкинс, Кит Джоким и другие.

Эдвард руки-ножницы

Действие фильма "Эдвард руки-ножницы" разворачивается в небольшом провинциальном городке. Пэг — представительница компании Avon, которая, не сумев отыскать новых клиентов, отправляется к мрачному замку, где встречает чудаковатого Эдварда с ножницами на руках. Будучи творением гениального изобретателя, главный герой долгие годы провел в одиночестве. Его создатель умер от сердечного приступа так и не успел заменить ему кисти рук. Пэг забирает его к себе домой, где знакомит с семьей. Очень скоро Эдвард становится местной достопримечательностью, но вместе с известностью приходят и первые неприятности…

Картина режиссера Тима Бертон вышла на экраны в 1990 году. В ней снялись такие знаменитые актеры, как Джонни Депп, Вайнона Райдер, Дайэнн Уист, Алан Аркин, Энтони Майкл Холл, Кэти Бейкер, Роберт Оливери, Кончата Феррелл, Кэролайн Аарон, Дик Энтони Уильямс и другие.

Напомним, 27 октября Фокус писал о топ-5 новых британских детективных сериалов, которые стоит посмотреть этой осенью.