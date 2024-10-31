Топ 3 фільми на Геловін: як атмосферно провести Ніч усіх святих (відео)

В останній день жовтня у світі відзначають таємниче свято — Геловін. Люди прикрашають свої домівки гарбузами, переодягаються в різних моторошних персонажів, розповідають містичні історії та дивляться страшне кіно.

Related video

"Найстрашніше" свято року Геловін уже на порозі. А як відомо, один із найкращих способів атмосферно провести Ніч усіх святих — влаштувати перегляд популярних фільмів жахів, щоб полоскотати собі нерви. Фокус підготував добірку з трьох найцікавіших старих фільмів, які варто подивитися ввечері.

Фокус-покус

У містичній комедії американських кінематографістів "Фокус-покус", що вийшов на екрани 1993 року, розповідається про легенду, згідно з якою, якщо незаймана дівчина на Геловін запалить свічку в будинку дивних сестер Сандерсон, то станеться щось неймовірне. А саме, відьми повстануть із мертвих і знищать дітей, щоб знайти нову молодість. І одного разу, відбувається оживлення відьом Сандерс, яких 300 років тому стратили за чаклунство. Тепер вони звикають до сучасного життя, електроприладів, телефонів та інших пристроїв сучасності.

У картині знялися такі зірки Голлівуду, як Бетт Мідлер, Сара Джессіка Паркер, Кеті Неджимі, Омрі Кац, Тора Берч, Вінесса Шоу, Аманда Шеперд та інші.

Іствікські відьми

Дія фільму, знятого режисером Джорджем Міллером у далекому 1987 році, розгортається в невеликому містечку Іствік. Три молоді незаміжні подруги, Александра, Джейн і Сьюкі мріють про свого ідеального чоловіка. Дівчата розважають себе вечірніми посиденьками з магічними заняттями. Несподівано в місті з'являється чарівний чоловік, який оселився в найдивнішому будинку Іствіка. Він зміг зачарувати жінок усього містечка, крім однієї — Фелісії Олден. У місті починають відбуватися дивні речі, Фелісія нападає на чоловіка і той вбиває її. Подруги, які стали коханками незнайомця, розуміють, що це його рук справа і розгортають війну проти нього...

У фільмі знялися актори, які стали легендами Голлівуду: Джек Ніколсон, Мішель Пфайффер, Шер, Сьюзен Сарандон, Вероніка Картрайт, Річард Дженкінс, Кіт Джокім та інші.

Едвард руки-ножиці

Дія фільму "Едвард руки-ножиці" розгортається в невеликому провінційному містечку. Пег — представниця компанії Avon, яка, не зумівши відшукати нових клієнтів, вирушає до похмурого замку, де зустрічає дивакуватого Едварда з ножицями на руках. Будучи творінням геніального винахідника, головний герой довгі роки провів на самоті. Його творець помер від серцевого нападу так і не встиг замінити йому кисті рук. Пег забирає його до себе додому, де знайомить із сім'єю. Дуже скоро Едвард стає місцевою визначною пам'яткою, але разом із популярністю приходять і перші неприємності...

Картина режисера Тіма Бертона вийшла на екрани в 1990 році. У ній знялися такі знамениті актори, як Джонні Депп, Вайнона Райдер, Даєнн Віст, Алан Аркін, Ентоні Майкл Голл, Кеті Бейкер, Роберт Олівері, Кончата Феррелл, Керолайн Аарон, Дік Ентоні Вільямс та інші.

Нагадаємо, 27 жовтня Фокус писав про топ-5 нових британських детективних серіалів, які варто подивитися цієї осені.