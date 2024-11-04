Ариана Гранде добавила к своему имени фамилию отца: как теперь зовут певицу

Певица поссорилась со своим отцом в 2013 году и долго не могла ему простить того, что он ушел из семьи, когда ей было всего восемь лет.

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31-летняя американская певица и актриса Ариана Гранде использовала свое полное имя Ариана Гранде-Бутера в титрах ее нового музыкального фильма "Злая" после примирения со своим отцом, пишет E! News. Таким образом знаменитость использовала фамилии и своей матери, Джоан Гранде, и отца Эда Бутеры.

Звезда не общалась с отцом с 2013 года. Эд, графический дизайнер, расстался с Джоан, когда их дочери было восемь лет. Недавно их отношения наладились.

На днях в Сиднее состоялась премьера картины "Злая" с Гранде-Бутерой в роли Глинды, Доброй Ведьмы Севера, и зрители встретили ее очень тепло.

О своих непростых отношениях с отцом Ариана спела в композиции "Thank U, Next" в 2018 году.

"Однажды я пойду к алтарю/ держась за руки с мамой/ я поблагодарю своего отца, потому что она выросла из этой драмы", – говорится в ней.

В одной из своих песен Ариана раскрыла семейные тайны

Артистка описала их ссору как "одну из самых сложных вещей", с которыми ей пришлось столкнуться.

"Это личное… Мне потребовалось так много времени, чтобы смириться с этим. Многое во мне досталось от отца, и так долго мне это в себе не нравилось. Мне пришлось смириться с тем, что нормально не ладить с кем-то и все равно любить его", – признавалась она.

Певица, автор песен и актриса родилась под именем Ариана Гранде-Бутера 26 июня 1993 года в Бока-Ратоне, Флорида. Ее семья переехала из Нью-Йорка во Флориду еще до ее рождения, но позже ее родители расстались.

Во время становления и расцвета своей карьеры Ариана решила использовать фамилию своей матери, Гранде. Некоторые люди подозревают, что ее тесная связь с бабушкой по материнской линии, Марджори Гранде, также могла сыграть свою роль в смене имени.

Мюзикл "Злая" – это история происхождения "зеленокожей женщины, которая становится Злой Ведьмой Запада". Он служит приквелом к ​​"Волшебнику страны Оз", исследуя историю до прибытия Дороти и углубляясь в былую дружбу между персонажами Эльфабой и Глиндой.

Трейлер мюзикла "Злая"

Наряду с Синтией Эвиро и Гранде в актерский состав фильма вошли Мишель Йео, Джефф Голдблюм, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Итан Слейтер, Марисса Боде, Боуэн Янг, Бронвин Джеймс, Кила Сеттл, Питер Динклэйдж, Аарон Тео, Гресия де ла Пас, Колин Майкл Кармайкл, Адам Джеймс и Энди Найман.

Ранее Фокус писал, что Ариана Гранде развелась с Далтоном Гомесом.