Аріана Гранде додала до свого імені прізвище батька: як тепер звуть співачку

Співачка посварилася зі своїм батьком 2013 року і довго не могла йому пробачити того, що він пішов із сім'ї, коли їй було всього вісім років.

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31-річна американська співачка й акторка Аріана Гранде використала своє повне ім'я Аріана Гранде-Бутера в титрах її нового музичного фільму "Зла" після примирення зі своїм батьком, пише E! News. Таким чином знаменитість використала прізвища і своєї матері, Джоан Гранде, і батька Еда Бутери.

Зірка не спілкувалася з батьком з 2013 року. Ед, графічний дизайнер, розлучився з Джоан, коли їхній доньці було вісім років. Нещодавно їхні стосунки налагодилися.

Днями в Сіднеї відбулася прем'єра картини "Зла" з Гранде-Бутерою в ролі Глінди, Доброї Відьми Півночі, і глядачі зустріли її дуже тепло.

Про свої непрості стосунки з батьком Аріана заспівала в композиції "Thank U, Next" 2018 року.

"Одного разу я піду до вівтаря / тримаючись за руки з мамою / я подякую своєму батькові, тому що вона виросла з цієї драми", — йдеться в ній.

В одній зі своїх пісень Аріана розкрила сімейні таємниці

Артистка описала їхню сварку як "одну з найскладніших речей", з якими їй довелося зіткнутися.

"Це особисте... Мені знадобилося так багато часу, щоб змиритися з цим. Багато що в мені дісталося від батька, і так довго мені це в собі не подобалося. Мені довелося змиритися з тим, що нормально не ладнати з кимось і все одно любити його", — зізнавалася вона.

Співачка, авторка пісень і актриса народилася під ім'ям Аріана Гранде-Бутера 26 червня 1993 року в Бока-Ратоні, Флорида. Її сім'я переїхала з Нью-Йорка до Флориди ще до її народження, але пізніше її батьки розлучилися.

Під час становлення і розквіту своєї кар'єри Аріана вирішила використовувати прізвище своєї матері, Гранде. Деякі люди підозрюють, що її тісний зв'язок із бабусею по материнській лінії, Марджорі Гранде, також міг зіграти свою роль у зміні імені.

Мюзикл "Зла" — це історія походження "зеленошкірої жінки, яка стає Злою Відьмою Заходу". Він слугує приквелом до "Чарівника країни Оз", досліджуючи історію до прибуття Дороті та заглиблюючись у колишню дружбу між персонажами Ельфою та Гліндою.

Трейлер мюзиклу "Зла"

Поряд із Синтією Евіро і Гранде до акторського складу фільму увійшли Мішель Йео, Джефф Голдблюм, Джонатан Бейлі, Ітан Слейтер, Ітан Слейтер, Марісса Боде, Боуен Янг, Бронвін Джеймс, Кіла Сеттл, Пітер Дінклейдж, Пітер Дінклейдж, Аарон Тео, Гресія де ла Пас, Колін Майкл Кармайкл, Адам Джеймс і Енді Найман.

Раніше Фокус писав, що Аріана Гранде розлучилася з Далтоном Гомесом.