"Живу холодной жизнью": 53-летний Марк Уолберг поделился необычными процедурами (видео)

Марк Уолберг в последнее время очень следит за своей фигурой. Теперь он приходит в спортзал в 2 часа ночи и значительно увеличил физические нагрузки.

Американский актер, музыкант и фотомодель Марк Уолберг продемонстрировал подтянутую фигуру и поделился с поклонниками в Instagram своей необычной оздоровительной программой.

53-летний Уолберг рассказал, как ему удается выдерживать изнурительный режим тренировок, находясь вдали от дома. Звезда сериала "Тед" перед камерой стоял без рубашки в ванной комнате отеля. Он показал трехъярусную тележку с пакетами льда наверху, которые собрался высыпать в ванну.

Марк в спортивных шортах и кроссовках, потягивая кофе, обратил внимание зрителей на табличку, прикрепленную к тележке со льдом, на которой было написано: "Лед предназначен для VIP-персоны". Он объяснил: "Ух ты, куда бы мы ни пошли, мы принимаем ледяную ванну. Я продолжаю жить этой холодной жизнью, давайте ее загрузим. Там очень много льда, часть придется отправить обратно, а часть отложить на завтра. Мне это нравится. Вот так я живу холодной жизнью".

Известно, что актер в последнее время вывел свою утреннюю фитнес-программу на новый уровень. Теперь он приходит в спортзал в 2 часа ночи, а не в 4 утра и значительно увеличил физические нагрузки. Во время тренировок Марк отжимается, делает жим ногами, поднимает тяжести и другие упражнения. Кроме того, звезда "Скуби-Ду" придерживается особой диеты и всеми силами пытается нарастить мышцы.

Ранее, Фокус писал о том, что Марк Уолберг сыграл в фантастическом боевике "Бесконечность".