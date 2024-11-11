"Живу холодним життям": 53-річний Марк Волберг поділився незвичайними процедурами (відео)

Марк Волберг останнім часом дуже стежить за своєю фігурою. Тепер він приходить до спортзалу о 2 годині ночі і значно збільшив фізичні навантаження.

Американський актор, музикант і фотомодель Марк Волберг продемонстрував підтягнуту фігуру і поділився з шанувальниками в Instagram своєю незвичайною оздоровчою програмою.

53-річний Волберг розповів, як йому вдається витримувати виснажливий режим тренувань, перебуваючи далеко від дому. Зірка серіалу "Тед" перед камерою стояв без сорочки у ванній кімнаті готелю. Він показав триярусний візок із пакетами льоду нагорі, які зібрався висипати у ванну.

Марк у спортивних шортах і кросівках, потягуючи каву, звернув увагу глядачів на табличку, прикріплену до візка з льодом, на якій було написано: "Лід призначений для VIP-персони". Він пояснив: "Ух ти, куди б ми не пішли, ми приймаємо крижану ванну. Я продовжую жити цим холодним життям, давайте її завантажимо. Там дуже багато льоду, частину доведеться відправити назад, а частину відкласти на завтра. Мені це подобається. Ось так я живу холодним життям".

Відомо, що актор останнім часом вивів свою ранкову фітнес-програму на новий рівень. Тепер він приходить до спортзалу о 2 годині ночі, а не о 4 ранку і значно збільшив фізичні навантаження. Під час тренувань Марк віджимається, робить жим ногами, піднімає тяжкості та інші вправи. Крім того, зірка "Скубі-Ду" дотримується особливої дієти та всіма силами намагається наростити м'язи.

Раніше, Фокус писав про те, що Марк Волберг зіграв у фантастичному бойовику "Нескінченність".