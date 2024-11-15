Сильвестр Сталлоне назвал Трампа вторым Джорджем Вашингтоном (видео)

Актер итальянского происхождения провел параллели между Рокки Бальбоа, Иисусом Христом и Трампом, заявив, что теперь у Америки есть овый настоящий лидер.

78-летний Сильвестр Сталлоне, легенда голливудских боевиков, стал гостем новоизбранного президента США Дональда Трампа в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Он посетил на гала-вечер Института политики Америки, который организовал Трамп на своем роскошном курорте в Палм-Бич, пишет Variety.

Сталлоне никогда не скрывал своих симпатий к республиканцу. Он поддерживал его еще во время первой президентской кампании в 2016 году.

"Я люблю Дональда Трампа. Он отличный диккенсовец. Понимаете, о чем я?… Но я не знаю, как это переводится как", смех, а затем "управление миром", – говорил итальянец в одном из интервью.

На нынешнем приеме Слай заявил о своем уважении к политику перед собравшейся публикой и даже использовал сравнения и параллели.

"Мы находимся в присутствии действительно мифического персонажа. Я люблю мифологию. Никто в мире не смог бы сделать то, что сделал он. Так что я в восторге. Я просто скажу это – и я имею это в виду. Когда Джордж Вашингтон защищал свою страну, он понятия не имел, что собирается изменить мир. Потому что без него вы можете себе представить, как бы выглядел мир. Угадайте что? У нас появился второй Джордж Вашингтон. Поздравляю!" – заявил он.

Сильвестр Сталлоне выступает на приеме у Дональда Трампа

Кроме того, он углядел связи между Иисусом Христом, его героем Рокки Бальбоа и самим Трампом.

Ранее Дональд Трамп открыто ревновал Сталлоне к возможному успеху на телевидении. Выступая на панели Mipcom в октябре после публикации своей книги "Ученик в стране чудес: как Дональд Трамп и Марк Бернетт заполонили Америку", главный редактор Variety Рамин Сетудех вспомнил, как Трамп выражал ревность по отношению к Сталлоне во время их интервью. Пока Трамп вел "Ученика" на NBC, его продюсер Бернетт также работал над "Претендентом" со Сталлоне в качестве ведущего. Сетудех поделился, что Трамп утверждал, что "Сильвестр Сталлоне не так хорош в создании телевидения" и что он "не мог запомнить свои реплики, не мог передать слова суфлеру".

"Я просто думаю, что нам нужно это осознать: Дональд Трамп был президентом четыре года. Он был лидером свободного мира все эти четыре года. Он все еще зациклен на том факте, что он был лучшей звездой реалити-шоу, чем Сильвестр Сталлоне", – отметил Сетудех.

Кроме Сталлоне, на приеме у Трампа побывал и президент Аргентины Хавьер Милей.

Ранее Фокус писал, что Трамп намекнул на третий президентский срок в 2028 году.