Сильвестр Сталлоне назвав Трампа другим Джорджем Вашингтоном (відео)

Актор італійського походження провів паралелі між Роккі Бальбоа, Ісусом Христом і Трампом, заявивши, що тепер в Америки є новий справжній лідер.

78-річний Сильвестр Сталлоне, легенда голлівудських бойовиків, став гостем новообраного президента США Дональда Трампа в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Він завітав на гала-вечір Інституту політики Америки, який організував Трамп на своєму розкішному курорті в Палм-Біч, пише Variety.

Сталлоне ніколи не приховував своїх симпатій до республіканця. Він підтримував його ще під час першої президентської кампанії у 2016 році.

"Я люблю Дональда Трампа. Він чудовий діккенсівець. Розумієте, про що я?... Але я не знаю, як це перекладається, сміх, а потім "управління світом", — говорив італієць в одному з інтерв'ю.

На нинішньому прийомі Слай заявив про свою повагу до політика перед публікою, що зібралася, і навіть використовував порівняння і паралелі.

"Ми перебуваємо в присутності справді міфічного персонажа. Я люблю міфологію. Ніхто у світі не зміг би зробити те, що зробив він. Тож я в захваті. Я просто скажу це — і я маю це на увазі. Коли Джордж Вашингтон захищав свою країну, він і гадки не мав, що збирається змінити світ. Тому що без нього ви можете собі уявити, який би вигляд мав світ. Вгадайте що? У нас з'явився другий Джордж Вашингтон. Вітаю!" — заявив він.

Сильвестр Сталлоне виступає на прийомі у Дональда Трампа

Крім того, він вгледів зв'язки між Ісусом Христом, його героєм Роккі Бальбоа і самим Трампом.

Раніше Дональд Трамп відкрито ревнував Сталлоне до можливого успіху на телебаченні. Виступаючи на панелі Mipcom у жовтні після публікації своєї книги "Учень у країні чудес: як Дональд Трамп і Марк Бернетт заполонили Америку", головний редактор Variety Рамін Сетудех пригадав, як Трамп висловлював ревнощі щодо Сталлоне під час їхнього інтерв'ю. Поки Трамп вів "Учня" на NBC, його продюсер Бернетт також працював над "Претендентом" зі Сталлоне як ведучий. Сетудех поділився, що Трамп стверджував, що "Сильвестр Сталлоне не такий хороший у створенні телебачення" і що він "не міг запам'ятати свої репліки, не міг передати слова суфлеру".

"Я просто думаю, що нам потрібно це усвідомити: Дональд Трамп був президентом чотири роки. Він був лідером вільного світу всі ці чотири роки. Він усе ще зациклений на тому факті, що він був кращою зіркою реаліті-шоу, ніж Сильвестр Сталлоне", — зазначив Сетудех.

Крім Сталлоне, на прийомі у Трампа побував і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Раніше Фокус писав, що Трамп натякнув на третій президентський термін у 2028 році.