73-летняя Джейн Сеймур в откровенном платьем вышла на красную дорожку (фото)

Актриса в открытом платье продемонстрировала стройную фигуру. Джейн Сеймур, невзирая на возраст, влюблена и помолвлена с известным музыкантом.

Британская актриса и продюсер Джейн Сеймур в гламурном наряде вышла на красную дорожку на 52-й церемонии вручения международной премии "Эмми", которая состоялась в отеле Hilton вечером 25 ноября в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

73-летняя звезда, известная по роли девушки Бонда в фильме "Живи и дай умереть", на звездном мероприятии выступила в качестве ведущей в категории "Лучшая мужская роль". Для вечера Сеймур выбрала шикарное зеленое платье в пол с глубоким вырезом в области декольте и открытой спиной, усыпанное сверкающими пайетками. Английская красавица дополнила свой стильный образ золотыми туфлями на каблуках. Она распустила светло-каштановые локоны с челкой и нанесла сияющий макияж. Из украшений на звезде фильма "Доктор Куинн, женщина-врач" были золотые браслет, серьги и несколько колец, усыпанные драгоценными камнями.

Джейн Сеймур Фото: Getty Images

На церемонии премии "Эмми" присутствовали многие знаменитости, в том числе Омар Си, Майкл Прессман, Али Ан, Кен Люн, Лора Бенанти, Армин Амири и Венди Маклендон-Кови и другие.

Личная жизнь Джейн Сеймур

Известно, что звезда "Вечности", невзирая на возраст, влюблена в 75-летнего музыканта Джона Замбетти. В апреле прошлого года пара объявила о помолвке и намерена сыграть свадьбу. До этого у Джейн был роман с кинопродюсером Дэвидом Грином, они встречались почти десять лет.

Джейн Сеймур со своим женихом Джоном Замбетти Фото: instagram.com/janeseymour

Ранее Сеймур была замужем четыре раза: за Майклом Аттенборо с 1971-го по 1973 год; за Джеффри Плэнером с 1977-го по 1978 год; за Дэвидом Флинном с 1981-го по 1992 год; и за Джеймсом Кичем с 1993-го по 2015 год. Кроме того, звезда является матерью шестерых взрослых детей: Дженни (44 года), Кэтрин (42 года), Шона (39 лет), Каллена (56 лет) и близнецов Джона и Кристофера (28 лет).

Ранее, 28 мая, 73-летняя Джейн Сеймур откровенно рассказала о пластических операциях и уколах ботокса.