73-річна Джейн Сеймур у відвертій сукні вийшла на червону доріжку (фото)

Акторка у відкритій сукні продемонструвала струнку фігуру. Джейн Сеймур, попри вік, закохана і заручена з відомим музикантом.

Британська акторка і продюсерка Джейн Сеймур у гламурному вбранні вийшла на червону доріжку на 52-й церемонії вручення міжнародної премії "Еммі", що відбулася в готелі Hilton увечері 25 листопада в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

73-річна зірка, відома за роллю дівчини Бонда у фільмі "Живи і дай померти", на зоряному заході стала ведучою в категорії "Найкраща чоловіча роль". Для вечора Сеймур вибрала шикарну зелену сукню в підлогу з глибоким вирізом у ділянці декольте і відкритою спиною, усипану блискучими паєтками. Англійська красуня доповнила свій стильний образ золотими туфлями на підборах. Вона розпустила світло-каштанові локони з чубчиком і нанесла сяйливий макіяж. Із прикрас на зірці фільму "Доктор Квінн, жінка-лікар" були золоті браслет, сережки та кілька каблучок, всипані дорогоцінним камінням.

Джейн Сеймур Фото: Getty Images

На церемонії премії "Еммі" були присутні багато знаменитостей, зокрема Омар Сі, Майкл Прессман, Алі Ан, Кен Лун, Лора Бенанті, Армін Амірі, Венді Маклендон-Кові та інші.

Особисте життя Джейн Сеймур

Відомо, що зірка "Вічності", попри вік, закохана в 75-річного музиканта Джона Замбетті. У квітні минулого року пара оголосила про заручини і має намір зіграти весілля. До цього у Джейн був роман із кінопродюсером Девідом Гріном, вони зустрічалися майже десять років.

Джейн Сеймур зі своїм нареченим Джоном Замбетті Фото: instagram.com/janeseymour

Раніше Сеймур була одружена чотири рази: з Майклом Аттенборо з 1971-го до 1973 року; з Джеффрі Пленером з 1977-го до 1978 року; з Девідом Флінном з 1981-го до 1992 року; і з Джеймсом Кічем з 1993-го до 2015 року. Крім того, зірка є матір'ю шістьох дорослих дітей: Дженні (44 роки), Кетрін (42 роки), Шона (39 років), Калена (56 років) і близнят Джона і Крістофера (28 років).

Раніше, 28 травня, 73-річна Джейн Сеймур відверто розповіла про пластичні операції та уколи ботоксу.