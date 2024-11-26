73-річна Джейн Сеймур у відвертій сукні вийшла на червону доріжку (фото)
Акторка у відкритій сукні продемонструвала струнку фігуру. Джейн Сеймур, попри вік, закохана і заручена з відомим музикантом.
Британська акторка і продюсерка Джейн Сеймур у гламурному вбранні вийшла на червону доріжку на 52-й церемонії вручення міжнародної премії "Еммі", що відбулася в готелі Hilton увечері 25 листопада в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.
73-річна зірка, відома за роллю дівчини Бонда у фільмі "Живи і дай померти", на зоряному заході стала ведучою в категорії "Найкраща чоловіча роль". Для вечора Сеймур вибрала шикарну зелену сукню в підлогу з глибоким вирізом у ділянці декольте і відкритою спиною, усипану блискучими паєтками. Англійська красуня доповнила свій стильний образ золотими туфлями на підборах. Вона розпустила світло-каштанові локони з чубчиком і нанесла сяйливий макіяж. Із прикрас на зірці фільму "Доктор Квінн, жінка-лікар" були золоті браслет, сережки та кілька каблучок, всипані дорогоцінним камінням.
На церемонії премії "Еммі" були присутні багато знаменитостей, зокрема Омар Сі, Майкл Прессман, Алі Ан, Кен Лун, Лора Бенанті, Армін Амірі, Венді Маклендон-Кові та інші.
Особисте життя Джейн Сеймур
Відомо, що зірка "Вічності", попри вік, закохана в 75-річного музиканта Джона Замбетті. У квітні минулого року пара оголосила про заручини і має намір зіграти весілля. До цього у Джейн був роман із кінопродюсером Девідом Гріном, вони зустрічалися майже десять років.
Раніше Сеймур була одружена чотири рази: з Майклом Аттенборо з 1971-го до 1973 року; з Джеффрі Пленером з 1977-го до 1978 року; з Девідом Флінном з 1981-го до 1992 року; і з Джеймсом Кічем з 1993-го до 2015 року. Крім того, зірка є матір'ю шістьох дорослих дітей: Дженні (44 роки), Кетрін (42 роки), Шона (39 років), Калена (56 років) і близнят Джона і Крістофера (28 років).
Раніше, 28 травня, 73-річна Джейн Сеймур відверто розповіла про пластичні операції та уколи ботоксу.