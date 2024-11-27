"Наконец-то без рака": Дольф Лундгрен рассказал о своем здоровье (видео)

67-летний актер более девяти лет боролся с онкологией. Первая опухоль была обнаружена в его почке, а затем рак распространился на легкие, позвоночник, печень и желудок.

Шведская кинозвезда Дольф Лундгрен поделился со своими поклонниками радостными новостями о своем здоровье. 26 ноября мастер боевых искусств и культурист, который долгие годы боролся с онкозаболеванием, официально заявил, что излечился от рака. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Обновление здоровья — наконец-то без рака… Спасибо за вашу поддержку", — подписал свою публикацию Лундгрен.

Впервые о диагнозе актера стало известно в мае 2015 года. Тогда звезда "Универсального солдата" рассказал, что первую опухоль обнаружили в его почке, которая была успешно удалена. После этого в течение пяти лет он жил совершенно спокойно. Однако в 2020 году Дольф узнал, что рак распространился на легкие, позвоночник, печень и желудок. Он был опустошен, так как врачи сказали, что его рак неизлечим.

Новое видео Лундгрен, одетый в медицинскую шапочку и больничный халат, записал из палаты, сообщив фанатам, что намерен пройти еще одну малоинвазивную процедуру: "Итак, вот я. Я собираюсь пойти и избавиться от этой последней мертвой опухоли. Поскольку в моем теле больше нет раковых клеток, я думаю, что буду свободен от рака, поэтому с нетерпением жду этой процедуры. Аблация легких, вот что я делаю. Это был тяжелый путь, и он действительно научил меня жить настоящим и наслаждаться каждым мгновением своей жизни".

Поклонники и коллеги звезды были в восторге от хороших новостей и в комментариях поздравили его с избавлением от страшной болезни.

Напомним, 13 февраля Фокус писал о том, что Дольф Лундгрен и его жена Эмма Крокдал официально стали гражданами США.