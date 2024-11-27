"Нарешті без раку": Дольф Лундгрен розповів про своє здоров'я (відео)

67-річний актор понад дев'ять років боровся з онкологією. Першу пухлину виявили в його нирці, а потім рак поширився на легені, хребет, печінку і шлунок.

Шведська кінозірка Дольф Лундгрен поділився зі своїми шанувальниками радісними новинами про своє здоров'я. 26 листопада майстер бойових мистецтв і культурист, який довгі роки боровся з онкозахворюванням, офіційно заявив, що вилікувався від раку. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Оновлення здоров'я — нарешті без раку... Дякую за вашу підтримку", — підписав свою публікацію Лундгрен.

Уперше про діагноз актора стало відомо в травні 2015 року. Тоді зірка "Універсального солдата" розповів, що першу пухлину було виявлено в його нирці, яку успішно видалили. Після цього протягом п'яти років він жив абсолютно спокійно. Однак у 2020 році Дольф дізнався, що рак поширився на його легені, хребет, печінку і шлунок. Він був спустошений, бо лікарі сказали, що його рак невиліковний.

Нове відео Лундгрен, одягнений у медичну шапочку і лікарняний халат, записав із палати, повідомивши фанатам, що має намір пройти ще одну малоінвазивну процедуру: "Отже, ось я. Я збираюся піти і позбутися цієї останньої мертвої пухлини. Оскільки в моєму тілі більше немає ракових клітин, я гадаю, що буду вільний від раку, тому з нетерпінням чекаю цієї процедури. Аблація легенів, ось що я роблю. Це був важкий шлях, і він справді навчив мене жити справжнім і насолоджуватися кожною миттю свого життя".

Шанувальники та колеги зірки були в захваті від хороших новин і в коментарях привітали його з позбавленням від страшної хвороби.

Нагадаємо, 13 лютого Фокус писав про те, що Дольф Лундгрен і його дружина Емма Крокдал офіційно стали громадянами США.