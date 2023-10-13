"Я живу нормальним життям": Дольф Лундгрен розповів про боротьбу з раком (фото)

65-річний актор Дольф Лундгрен, незважаючи на діагноз, впевнено дивиться в майбутнє.

Related video

Американський актор шведського походження, режисер, сценарист, кікбоксер і культурист Дольф Лундгрен дивиться в майбутнє, незважаючи на триваючу боротьбу з раком. Спочатку у 65-річного чоловіка діагностували рак нирки ще 2015 року, і він проходив лікування, продовжуючи працювати над "Акваменом" і "Крідом 2", повідомляє Marca.

2021 року було виявлено пухлину в печінці, і лікарі сказали йому, що вона невиліковна, але Лундгрен не дозволяє захворюванню впливати на його спосіб життя.

"Я живу нормальним життям. Я все ще приймаю пероральні ліки, але це на мене особливо не впливає. Я маю на увазі, що побічних ефектів немає. Кожен день для мене — це благословення, і мені це дуже подобається, і я почуваюся дуже добре з цього приводу", — сказав він.

Фото: Вiкiпедiя

Діагноз Лундгрена

Дольф Лундгрен розповів, коли його лікар виявив у нього пухлину в печінці, то сказав йому: "Вам, напевно, слід зробити перерву і проводити більше часу з сім'єю тощо".

"Тому я ніби запитав його: "Як ти думаєш, як довго мені залишилося?" він відповів: я думаю, два або три роки, але з його голосу я зрозумів, що, ймовірно, це менше", — поділився актор.

Дольф визнає, що ця новина вразила його, і він подумав, що потрібно проконсультуватися в іншого лікаря й отримати ще одну думку. Онколог Лундгрена докторка Александра Дракакі змогла вилікувати рак нирки, впливаючи на мутацію, яка часто трапляється під час раку легенів.

"Якби я пішов на інше лікування, у мене залишилося б близько трьох або чотирьох місяців. Я не міг повірити, що різниця буде настільки радикальною, що за три місяці ситуація скоротилася на 20, 30%", — додав Лундгрен.

Дольф Лундгрен дивиться в майбутнє

Шведський актор одружився з 27-річною Еммою Крокдал ще в липні і дав зрозуміти, що його погляди твердо спрямовані в майбутнє. У 2024 році вийде новий фільм про його життя.

Дольф Лундгрен і Емма Крокдал Фото: instagram.com/dolphlundgren

Раніше повідомлялося, що Дольф Лундгрен зізнався, що йому поставили смертельний діагноз. після невдалої операції почув від лікарів прогноз щодо майбутнього на "два-три роки", проте він не засмутився, оскільки прожив яскраве і насичене життя.