Операція не допомогла: Дольф Лундгрен зізнався, що йому поставили смертельний діагноз

65-річний актор розповів, що після невдалої операції почув від лікарів прогноз про залишок майбутнього у "два-три роки", проте він не був засмучений, оскільки прожив яскраве та насичене життя.

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Знаменитий американський актор бойовиків 90-х 65-річний Дольф Лундгрен вперше зізнався, що з 2015 року бореться з невтішним діагнозом лікарів. Тоді лікарі діагностували у актора пухлину у нирці, яка переросла у рак. Про це повідомило видання Daily Mail.

За інформацією журналістів, у 2015 році лікарі думали, що хвороба відступить, якщо провести термінову операцію, але, на жаль, рак повернувся у 2020 році.

"Медики видалили одну пухлину, потім ще дві і згодом ще три маленькі. У 2020 році я повернувся до Швеції, мені зробили МРТ. Вони виявили, що навколо прооперованої області утворилося ще кілька пухлин", — поділився актор.

Зірка бойовиків розповів, що після того, як лікарі поставили йому діагноз, вони порадили проводити більше часу з сім'єю та зробити перерву в кар'єрі. Він поділився, що не був засмучений цими звістками, оскільки вважає, що прожив яскраве і насичене життя.

"Я запитав його (лікаря, — ред.): "Як ти думаєш, скільки мені залишилося?" І, здається, він відповів: "Два-три роки", але по голосу я зрозумів, що менше. Ти дивишся на своє життя і думаєш — я прожив страшенно прекрасне життя. Я прожив наче п'ять життів в одному. Так що я не відчуваю смутку", — поділився Лундгрен.

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року зірки бойовиків 90-х Дольф Лундгрен та Арнольд Шварценеггер разом сходили на тренування до тренажерної зали Gold's Gym на Веніс-Біч у Каліфорнії.

Також нагадаємо, що у 2021 році зірка американських бойовиків потрапив у поле зору папараці, коли цілувався зі своєю молодою нареченою 24-річною фітнес-тренеркою Еммою Крокдал.