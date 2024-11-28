Умерла актриса сериала "Улицы разбитых фонарей" (фото)

В фильмографии актрисы Веры Карповой 75 проектов. До 2021 года она снималась в кино и играла на сцене театра.

27 ноября умерла советская актриса, народная артистка РСФСР Вера Карпова. Причиной смерти стала остановка сердца. Звезде театра и кино был 91 год, сообщают российские СМИ.

Печальную новость подтвердило руководство Театра Комедии им. Акимова, в котором она служила. "С прискорбием сообщаем, что 27 ноября скончалась дорогая и горячо любимая всеми Вера Карпова, легенда театра Комедии… Всю свою творческую жизнь актриса посвятила театру Комедии. Каждый режиссер обычно выбирает в качестве героини определенное лицо — так меняются времена в театре. Вера Карпова понадобилась всем. Она сама была — эпоха!", — говорится в некрологе.

Актриса Вера Карпова на сцене театра, 2006 год Фото: Википедия

Что известно о Вере Карповой

Вера Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде. В юности она училась в драмкружке вместе с будущими легендами советского кино Татьяной Дорониной, Михаилом Козаковым и Сергеем Юрским. С 1956 года являлась актрисой Ленинградского академического театра Комедии. Вера Александровна исполняла роли не только в кино и театре, но и была ведущей детской передачи на радио.

В фильмографии Карповой 75 проектов. Наиболее известные фильмы и сериалы с ее участием — "Неподдающиеся", "Улица полна неожиданностей", "Шофер поневоле", "Люди голубых рек", "Бедный, бедный Павел", "Одну тебя люблю", "Матильда". Особенно зрителю Карпова запомнилась по сериалу "Улицы разбитых фонарей", где она сыграла героинь Барышеву и Репину.

Напомним, 16 ноября Фокус писал, что умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная.

Позже, 20 ноября сообщалось, как сын Светланы Светличной прокомментировал смерть своей матери.