Померла актриса серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" (фото)

У фільмографії актриси Віри Карпової 75 проєктів. До 2021 року вона знімалася в кіно та грала на сцені театру.

27 листопада померла радянська актриса, народна артистка РРФСР Віра Карпова. Причиною смерті стала зупинка серця. Зірці театру і кіно був 91 рік, повідомляють російські ЗМІ.

Сумну новину підтвердило керівництво Театру Комедії ім. Акімова. Акімова, в якому вона служила. "З великим сумом повідомляємо, що 27 листопада померла дорога і гаряче улюблена всіма Віра Карпова, легенда театру Комедії... Усе своє творче життя актриса присвятила театру Комедії. Кожен режисер зазвичай обирає як героїню певну особу — так змінюються часи в театрі. Віра Карпова знадобилася всім. Вона сама була — епоха!", — йдеться в некролозі.

Актриса Віра Карпова на сцені театру, 2006 рік Фото: Вiкiпедiя

Що відомо про Віру Карпову

Віра Карпова народилася 6 лютого 1933 року в Ленінграді. В юності вона навчалася в драмгуртку разом з майбутніми легендами радянського кіно Тетяною Дороніною, Михайлом Козаковим і Сергієм Юрським. З 1956 року була актрисою Ленінградського академічного театру Комедії. Віра Олександрівна виконувала ролі не тільки в кіно і театрі, а й була ведучою дитячої передачі на радіо.

У фільмографії Карпової 75 проектів. Найвідоміші фільми та серіали за її участю — "Непіддатливі", "Вулиця сповнена несподіванок", "Шофер мимоволі", "Люди блакитних річок", "Бідний, бідний Павло", "Одну тебе кохаю", "Матильда". Особливо глядачеві Карпова запам'яталася за серіалом "Вулиці розбитих ліхтарів", де вона зіграла героїнь Баришеву і Рєпіну.

Нагадаємо, 16 листопада Фокус писав, що померла зірка фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична.

Пізніше, 20 листопада повідомлялося, як син Світлани Світличної прокоментував смерть своєї матері.