91-летняя Джоан Коллинз сходила на свидание с мужем (фото)

Актриса "Династии" и продюсер Перси Гибсон женаты с 2002 года. Избранник Джоан моложе ее на 31 год.

91-летнюю британскую актрису Джоан Коллинз заметили на свидании с мужем Перси Гибсоном, 59, в Западном Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Династия" появилась в классическом черном атласном платье с разрезом спереди, продемонстрировав свои подтянутые ноги. Также она закуталась в пальто, украшенное воротником из искусственного меха и бисером.

Джоан Коллинз добавила своему наряду блеска с помощью пары бриллиантовых сережек и блестящих высоких каблуков, а завершила образ ярким макияжем.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон

Тем временем Перси Гибсон помог своей жене выйти из ресторана, где на пару сразу же набросились фанаты.

Он выглядел стильно в темно-синем приталенном костюме в сочетании с белой рубашкой на пуговицах и стильными черными брогами.

Актер и продюсер Перси Гибсон, который на 31 год моложе Джоан, является пятым мужем звезды "Династии". Пара поженилась в лондонском Claridge's в феврале 2002 года.

Перси родом из Перу и стал голливудским продюсером, известным прежде всего тем, что создал фильм "Кто хочет стать миллионером".

Напомним, Джоан Коллинз украсила обложку глянца.

Также Фокус писал об отдыхе Джоан Коллинз на яхте.