91-річна Джоан Коллінз сходила на побачення з чоловіком (фото)

Акторка "Династії" та продюсер Персі Гібсон одружені з 2002 року. Обранець Джоан молодший за неї на 31 рік.

91-річну британську акторку Джоан Коллінз помітили на побаченні з чоловіком Персі Гібсоном, 59, у Західному Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Династія" зʼявилася у класичній чорній атласній сукні з розрізом спереду, продемонструвавши свої підтягнуті ноги. Також вона закуталася в пальто, прикрашене коміром зі штучного хутра та бісером.

Джоан Коллінз додала своєму вбранню блиску за допомогою пари діамантових сережок і блискучих високих підборів, а завершила образ яскравим макіяжем.

Джоан Коллінз та Персі Гібсон

Тим часом Персі Гібсон допоміг своїй дружині вийти з ресторану, де на пару одразу ж накинулися фанати.

Він виглядав стильно в темно-синьому приталеному костюмі в поєднанні з білою сорочкою на ґудзиках і стильними чорними брогами.

Актор та продюсер Персі Гібсон, який на 31 рік молодший за Джоан, є п'ятим чоловіком зірки "Династії". Пара одружилася в лондонському Claridge's у лютому 2002 року.

Персі родом з Перу і став голлівудським продюсером, відомим насамперед тим, що створив фільм "Хто хоче стати мільйонером".

Нагадаємо, Джоан Коллінз прикрасила обкладинку глянцю.

Також Фокус писав про відпочинок Джоан Коллінз на яхті.