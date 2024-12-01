5 звездных пар Голливуда, которые закрутили роман на съемочной площадке (фото)

Как говорят, сердцу не прикажешь. Служебный роман – это одна из самых противоречивых ситуаций корпоративной жизни. Его нельзя устранить запретами и штрафами. Романтические отношения возникают как у обычных людей, так и у звезд, ведь знаменитости в чем-то такие же люди, как и все.

В Голливуде актеры довольно часто влюбляются в своих коллег по съемочной площадке, проводя много времени вместе, это становится проблемой, если у одного из них уже есть романтический партнер. В конечном итоге "служебный роман" приводит к скандалу, краху предыдущих отношений и началу новых, сообщает Toofab. Узнайте, кто из звезд Голливуда влюбился на съемочной площадке и к чему это привело.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Когда Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые пересеклись на съемках фильма "Джильи", актриса все еще была замужем за хореографом Крисом Джаддом. Хотя Дженнифер утверждает, что на съемках фильма между ней и Беном не было романа, но почему-то в июле 2002 года, сразу после окончания съемок фильма, она подала на развод с Крисом, сославшись на непримиримые разногласия. Дженнифер утверждала, что никогда не изменяла Крису, но очевидно, что она нашла любовь на съемках фильма "Джильи".

В месяцы, последовавшие за ее разводом, папарацци запечатлели, как развивался роман Бена и Дженнифер. Бен даже сыграл главную роль в музыкальном клипе Дженнифер "Jenny From The Block". К ноябрю 2002 года пара обручилась, положив начало их многолетней романтической истории.

Сидни Суини и Глен Пауэлл

Сидни Суини и Глен Пауэлл Фото: Getty Images

Когда Сидни Суини и Глен Пауэлл вместе снимались в фильме "Кто угодно, кроме тебя", фанаты сразу заметили их невероятную химию. Когда начался пресс-тур фильма, поползли слухи о том, что пара закрутила роман на съемочной площадке, и примерно в то же время выяснилось, что Глен и его девушка Джиджи Пэрис расстались. Хотя Глен говорит, что он и Сидни разыгрывали свои флирт-обмены только для продвижения фильма, похоже, что это могло повлиять на его отношения с Джиджи. В то же время она начала делиться острыми сообщениями в социальных сетях. Джиджи напрямую не говорила о разрыве, но источники утверждают, что фильм сыграл большую роль в их расставании.

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс Фото: Getty

Рэйчел Вайс и Дэниел Крейг были знакомы с 90-х годов, но по-настоящему влюбились друг в друга во время работы над фильмом "Дом грез". В то время Рэйчел уже много лет была помолвлена ​​с Дарреном Аронофски, и у них был общий ребенок, но их отношения закончились вскоре после того, как Рэйчел закончила съемки в своем фильме с Дэниелом. Ни Рэйчел, ни Дэниел не объяснили, что именно произошло, но вскоре после того, как появились новости о ее разрыве, коллеги по фильму начали проводить много времени вместе. Всего через шесть месяцев пара поженилась.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

Джонни Депп впервые встретил Эмбер Херд на съемках "Ромового дневника" в 2009 году. В то время Джонни более десяти лет был в отношениях с Ванессой Паради и имел двоих детей, а Эмбер встречалась с фотографом Тасей Ван Ри. Вскоре после окончания съемок Джонни и Ванесса тихо расстались, и он тайно начал встречаться с Эмбер. Только в 2012 году Джонни и Ванесса публично заявили, что они разошлись, а затем в 2013 году Джонни и Эмбер наконец подтвердили свой роман.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

Летом 2004 года Анджелина Джоли и Брэд Питт встретились, когда играли супругов в фильме "Мистер и миссис Смит". В то время Брэд все еще был женат на Дженнифер Энистон. После окончания съемок появились слухи о том, что у Брэда и Анджелины был роман. В январе 2005 года Брэд и Дженнифер подали на развод. Хотя Питт и Джоли отрицали обвинения, связанные с их романом, Анджелина позже призналась, что именно во время съемок популярного боевика они "влюбилась".

Напомним, 24 ноября Фокус рассказывал, с кем крутили романы голливудские звезды.