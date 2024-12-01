5 зіркових пар Голлівуду, які закрутили роман на знімальному майданчику (фото)

Як кажуть, серцю не накажеш. Службовий роман — це одна з найбільш суперечливих ситуацій корпоративного життя. Його не можна усунути заборонами та штрафами. Романтичні стосунки виникають як у звичайних людей, так і в зірок, адже знаменитості в чомусь такі самі люди, як і всі.

У Голлівуді актори досить часто закохуються у своїх колег по знімальному майданчику, проводячи багато часу разом, це стає проблемою, якщо в одного з них уже є романтичний партнер. Зрештою "службовий роман" призводить до скандалу, краху попередніх стосунків і початку нових, повідомляє Toofab. Дізнайтеся, хто із зірок Голлівуду закохався на знімальному майданчику і до чого це призвело.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек Фото: Getty Images

Коли Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вперше перетнулися на зйомках фільму "Джильї", акторка все ще була одружена з хореографом Крісом Джаддом. Хоча Дженніфер стверджує, що на зйомках фільму між нею і Беном не було роману, але чомусь у липні 2002 року, відразу після закінчення зйомок фільму, вона подала на розлучення з Крісом, пославшись на непримиренні розбіжності. Дженніфер стверджувала, що ніколи не зраджувала Кріса, але очевидно, що вона знайшла кохання на зйомках фільму "Джильї".

У місяці, що послідували за її розлученням, папараці сфотографували, як розвивався роман Бена і Дженніфер. Бен навіть зіграв головну роль у музичному кліпі Дженніфер "Jenny From The Block". До листопада 2002 року пара заручилася, поклавши початок їхній багаторічній романтичній історії.

Сідні Свіні та Глен Пауелл

Сідні Свіні та Глен Пауелл Фото: Getty Images

Коли Сідні Свіні та Глен Пауелл разом знімалися у фільмі "Хто завгодно, крім тебе", фанати одразу помітили їхню неймовірну хімію. Коли почався прес-тур фільму, поповзли чутки про те, що пара закрутила роман на знімальному майданчику, і приблизно в той самий час з'ясувалося, що Глен і його дівчина Джіджі Періс розлучилися. Хоча Глен каже, що він і Сідні розігрували свої флірт-обміни тільки для просування фільму, схоже, що це могло вплинути на його стосунки з Джіджі. Водночас вона почала ділитися гострими повідомленнями в соціальних мережах. Джіджі безпосередньо не говорила про розрив, але джерела стверджують, що фільм зіграв велику роль у їхньому розставанні.

Рейчел Вайс і Деніел Крейг

Деніел Крейг і Рейчел Вайс Фото: Getty

Рейчел Вайс і Деніел Крейг були знайомі з 90-х років, але по-справжньому закохалися одне в одного під час роботи над фільмом "Дім мрій". На той час Рейчел вже багато років була заручена з Дарреном Аронофскі, і у них була спільна дитина, але їхні стосунки закінчилися незабаром після того, як Рейчел закінчила зйомки у своєму фільмі з Деніелом. Ні Рейчел, ні Деніел не пояснили, що саме сталося, але незабаром після того, як з'явилися новини про її розрив, колеги по фільму почали проводити багато часу разом. Лише через шість місяців пара одружилася.

Джонні Депп і Ембер Герд

Джонні Депп і Ембер Герд Фото: Getty Images

Джонні Депп вперше зустрів Ембер Герд на зйомках "Ромового щоденника" 2009 року. На той час Джонні понад десять років був у стосунках з Ванессою Параді та мав двох дітей, а Ембер зустрічалася з фотографом Тасею Ван Рі. Незабаром після закінчення зйомок Джонні і Ванесса тихо розлучилися, і він таємно почав зустрічатися з Ембер. Тільки у 2012 році Джонні і Ванесса публічно заявили, що вони розійшлися, а потім у 2013 році Джонні і Ембер нарешті підтвердили свій роман.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Влітку 2004 року Анджеліна Джолі та Бред Пітт зустрілися, коли грали подружжя у фільмі "Містер і місіс Сміт". На той час Бред все ще був одружений з Дженніфер Еністон. Після закінчення зйомок з'явилися чутки про те, що у Бреда й Анджеліни був роман. У січні 2005 року Бред і Дженніфер подали на розлучення. Хоча Пітт і Джолі заперечували звинувачення, пов'язані з їхнім романом, Анджеліна пізніше зізналася, що саме під час зйомок популярного бойовика вони "закохалася".

Нагадаємо, 24 листопада Фокус розповідав, з ким крутили романи голлівудські зірки.