Дорога в море и бывший монастырь: топ уникальных локаций из фильмов про Джеймса Бонда (видео)

Фильмы про Джеймса Бонда снимали по всему миру. Но иногда это были по-настоящему уникальные места, как дворец в Индии.

В фильмах про приключения агента 007 часто появлялись настолько красивые места, что они казались нереальными. Но большинство из них существуют и разбросаны по всему миру: от Индии до Швейцарии. Daily Mail собрал некоторые из самых потрясающих локаций, которые использовались для съемок фильмов о Джеймсе Бонде.

Пиц Глория, Швейцария ("На секретной службе Ее Величества")

Первым объектом в списке является вращающийся ресторан на вершине горы Шильтхорн высотой 2970 м в Бернских Альпах в Швейцарии. Туда можно добраться только по канатной дороге.

В фильме "На секретной службе Ее Величества", который вышел в 1969 году, Джеймса Бонда играл австралийский актер Джордж Лэзенби.

Трейлер фильма "На секретной службе Ее Величества"

Это место использовалось в качестве базы босса "Спектра" Эрнста Ставро Блофельда, которого сыграл Телли Савалас.

Посторонним это место представляется как аллергологическая клиника, однако на самом деле оно замаскировано, чтобы его можно было тайно использовать в качестве базы для подготовки "ангелов смерти". Тогда ресторан не был готов, так что киношники внесли свой вклад на завершающих этапах строительства здания, чтобы оно было завершено вовремя.

Атлантическая океанская дорога, Норвегия ("Не время умирать")

В фильме "Не время умирать" это шоссе, соединяющее несколько норвежских островов, было использовано в захватывающей сцене погони, в которой участвовал Aston Martin V8 Vintage.

Трейлер фильма "Не время умирать"

Построенное в 1989 году, это место сейчас посещают более 250 000 человек ежегодно, и автомобильные компании часто используют его для съемок телевизионной рекламы, рекламирующей выпуск новых автомобилей.

Атлантическая океанская дорога в Норвегии

По данным The Guardian, Норвегия предоставила продюсерам налоговую льготу в размере 4,2 млн фунтов стерлингов, чтобы убедить их снимать там.

Вилла Бальбьянелло, озеро Комо ("Казино Рояль")

Вилла, которая функционировала как францисканский монастырь еще в XIII веке, открыта для публики. Эта великолепная вилла с видом на озеро Комо славится своими просторными террасными садами и была показана во многих фильмах, включая "Казино Рояль".

Трейлер фильма "Казино Рояль"

В своем первом появлении в роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг сумел достаточно оправиться после избиения Ле Шиффром (Мадс Миккельсон), чтобы принять решение рискнуть всем ради Веспер (Ева Грин), что и происходит перед зрителями на великолепной территории виллы Бальбьянелло.

Вилла также известна преданным поклонникам "Звездных войн", поскольку она использовалась для сцен отдыха на озере в фильме "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов", выпущенном в 2002 году, причем вместо реального внешнего вида здания использовались компьютерные изображения.

Taj Lake Palace, Индия ("Осьминожка")

В "Осьминожке" великолепный дворец служит величественной резиденцией главной героини — контрабандистки драгоценностей и лидера культа, роль которой исполняет Мод Адамс.

Трейлер фильма "Осьминожка"

Для съемок фильма "Осьминожка" использовались два разных бывших королевских дворца, каждому из которых более 300 лет — Джаг Мандир и дворец Тадж-Лейк на озере Пичола в Удайпуре, Индия.

Однако после того, как Роджеру Муру, который играет Бонда, удается проникнуть во дворец, он успешно соблазняет Осьминожку.

Сегодня Taj Lake Palace представляет собой роскошный отель, среди постояльцев которого были такие известные люди, как королева Елизавета II и первая леди США Джеки Кеннеди.

Дом Хемингуэя, Флорида, США ("Лицензия на убийство")

Это место стало знаменитым не благодаря фильму о Бонде, а как резиденция известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя.

Трейлер фильма "Лицензия на убийство"

В фильме "Лицензия на убийство" дом используется в качестве базы МИ-6, и Бонд Тимоти Далтона также встречается с М на веранде дома и уходит с поста агента, а М отзывает свою "лицензию на убийство".

Дом и прилегающий к нему музей открыты для посещения публики, и посетители могут увидеть более 60 шестипалых кошек, потомков кота, которым владел Хемингуэй.

Залив Пханг Нга, Таиланд ("Человек с золотым пистолетом")

Остров настолько известен благодаря фильму "Человек с золотым пистолетом", что теперь его часто называют "Островом Джеймса Бонда".

Трейлер фильма "Человек с золотым пистолетом"

Расположенная в Андаманском море между островом Пхукет и материковой частью перешейка Кра на юге Таиланда, большая часть залива с 1981 года имеет охраняемый статус национального парка Ао Пханг Нга.

Неподалеку от побережья залива находится скалистый остров высотой 20 метров, выступающий из моря.

Хотя сейчас это популярное туристическое направление, известность оно получило как логово злодея Скараманги, персонажа, в честь которого фильм получил свое название и которого сыграл Кристофер Ли.

Ли и Роджер Мур сталкиваются на белых песках пляжа в конце фильма, после чего Мур соблазняет свою возлюбленную Гуднайт на лодке, которая отправляется в путешествие по заливу.

Очо-Риос, Ямайка ("Доктор Но")

В "Докторе Но" реальное местоположение Очо-Риос, небольшого городка в ямайском приходе Сент-Энн, является местом действия вымышленного места Краб-Ки.

Трейлер фильма "Доктор Но"

Хани Райдер (Урсула Андресс) впервые ныряет за ракушками на Краб-Ки, тайной цитадели главного злодея фильма, доктора Джулиуса Но. Пляж Laughing Waters расположен примерно в 10 км от города в живописном заливе Оракабесса. И теперь это место часто называют "пляжем Джеймса Бонда".

Напомним, роль нового Джеймса Бонда предложили 33-летнему британскому актеру Аарону Тейлору-Джонсону, который прославился еще в юности, когда сыграл в комедийном боевике "Пипец".