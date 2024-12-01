Дорога в море і колишній монастир: топ унікальних локацій із фільмів про Джеймса Бонда (відео)

Фільми про Джеймса Бонда знімали по всьому світу. Але іноді це були по-справжньому унікальні місця, як палац в Індії.

У фільмах про пригоди агента 007 часто з'являлися настільки красиві місця, що вони здавалися нереальними. Але більшість із них існують і розкидані по всьому світу: від Індії до Швейцарії. Daily Mail зібрав деякі з найбільш приголомшливих локацій, які використовувалися для зйомок фільмів про Джеймса Бонда.

Піц Глорія, Швейцарія ("На секретній службі Її Величності")

Першим об'єктом у списку є ресторан, що обертається, на вершині гори Шильтхорн заввишки 2970 м у Бернських Альпах у Швейцарії. Туди можна дістатися тільки канатною дорогою.

У фільмі "На секретній службі Її Величності", який вийшов 1969 року, Джеймса Бонда грав австралійський актор Джордж Лезенбі.

Трейлер фільму "На секретній службі Її Величності"

Це місце використовували як базу боса "Спектра" Ернста Ставро Блофельда, якого зіграв Теллі Савалас.

Стороннім це місце видається як алергологічна клініка, однак насправді воно замасковане, щоб його можна було таємно використовувати як базу для підготовки "ангелів смерті". Тоді ресторан не був готовий, тож кіношники зробили свій внесок на завершальних етапах будівництва будівлі, щоб вона була завершена вчасно.

Атлантична океанська дорога, Норвегія ("Не час помирати")

У фільмі "Не час помирати" це шосе, що з'єднує кілька норвезьких островів, було використане в захопливій сцені погоні, в якій брав участь Aston Martin V8 Vintage.

Трейлер фільму "Не час помирати"

Побудоване 1989 року, це місце зараз відвідують понад 250 000 осіб щорічно, і автомобільні компанії часто використовують його для зйомок телевізійної реклами, що рекламує випуск нових автомобілів.

Атлантична океанська дорога в Норвегії

За даними The Guardian, Норвегія надала продюсерам податкову пільгу в розмірі 4,2 млн фунтів стерлінгів, щоб переконати їх знімати там.

Вілла Бальбьянелло, озеро Комо ("Казино Рояль")

Вілла, яка функціонувала як францисканський монастир ще в XIII столітті, відкрита для публіки. Ця чудова вілла з краєвидом на озеро Комо славиться своїми просторими терасовими садами і була показана в багатьох фільмах, включно з "Казино Рояль".

Трейлер фільму "Казино Рояль"

У своїй першій появі в ролі Джеймса Бонда Деніел Крейг зумів достатньо оговтатися після побиття Ле Шіффром (Мадс Міккельсон), щоб вирішити ризикнути всім заради Веспер (Єва Грін), що і відбувається перед глядачами на чудовій території вілли Бальб'янелло.

Вілла також відома відданим шанувальникам "Зоряних воєн", оскільки її використовували для сцен відпочинку на озері у фільмі "Зоряні війни. Епізод II: Атака клонів", випущеному 2002 року, причому замість реального зовнішнього вигляду будівлі використовували комп'ютерні зображення.

Taj Lake Palace, Індія ("Восьминіжка")

У "Восьминіжці" чудовий палац слугує величною резиденцією головної героїні — контрабандистки коштовностей і лідера культу, роль якої виконує Мод Адамс.

Трейлер фільму "Восьминіжка"

Для зйомок фільму "Восьминіжка" використовували два різних колишніх королівських палаци, кожному з яких понад 300 років — Джаг Мандір і палац Тадж-Лейк на озері Пічола в Удайпурі, Індія.

Однак після того, як Роджеру Муру, який грає Бонда, вдається проникнути до палацу, він успішно спокушає Восьминіжку.

Сьогодні Taj Lake Palace являє собою розкішний готель, серед постояльців якого були такі відомі люди, як королева Єлизавета II і перша леді США Джекі Кеннеді.

Будинок Гемінгуея, Флорида, США ("Ліцензія на вбивство")

Це місце стало знаменитим не завдяки фільму про Бонда, а як резиденція відомого американського письменника Ернеста Хемінгуея.

Трейлер фільму "Ліцензія на вбивство"

У фільмі "Ліцензія на вбивство" будинок використовують як базу МІ-6, і Бонд Тімоті Далтона також зустрічається з М на веранді будинку і йде з посади агента, а М відкликає свою "ліцензію на вбивство".

Будинок і прилеглий до нього музей відкриті для відвідування публіки, і відвідувачі можуть побачити понад 60 шестипалих кішок, нащадків кота, яким володів Гемінґвей.

Затока Пханг Нга, Таїланд ("Людина із золотим пістолетом")

Острів настільки відомий завдяки фільму "Людина із золотим пістолетом", що тепер його часто називають "Островом Джеймса Бонда".

Трейлер фільму "Людина із золотим пістолетом"

Розташована в Андаманському морі між островом Пхукет і материковою частиною перешийка Кра на півдні Таїланду, більша частина затоки з 1981 року має статус національного парку Ао Пханг Нга, що охороняється.

Неподалік від узбережжя затоки розташований скелястий острів заввишки 20 метрів, що виступає з моря.

Хоча зараз це популярний туристичний напрямок, популярність він здобув як лігво лиходія Скараманги, персонажа, на честь якого фільм отримав свою назву і якого зіграв Крістофер Лі.

Лі і Роджер Мур стикаються на білих пісках пляжу наприкінці фільму, після чого Мур спокушає свою кохану Гуднайт на човні, який вирушає в подорож затокою.

Очо-Ріос, Ямайка ("Доктор Но")

У "Докторі Но" реальне місце розташування Очо-Ріос, невеликого містечка в ямайському приході Сент-Енн, є місцем дії вигаданого місця Краб-Кі.

Трейлер фільму "Доктор Но"

Хані Райдер (Урсула Андресс) уперше пірнає за черепашками на Краб-Кі, таємній цитаделі головного лиходія фільму, доктора Джуліуса Но. Пляж Laughing Waters розташований приблизно за 10 км від міста в мальовничій затоці Оракабесса. І тепер це місце часто називають "пляжем Джеймса Бонда".

Нагадаємо, роль нового Джеймса Бонда запропонували 33-річному британському акторові Аарону Тейлору-Джонсону, який прославився ще в юності, коли зіграв у комедійному бойовику "Піпець".