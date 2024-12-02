Приянка Чопра в стильном наряде сходила на свидание с мужем (фото)

Приянка Чопра и Ник Джонас состоят в браке почти шесть лет. Звездная пара воспитывает двухлетнюю дочь Малти Мэри.

42-летняя индийская актриса и модель Приянка Чопра и 32-летний американский певец Ник Джонас были замечены на свидании в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Бывшая "Мисс мира-2000" продемонстрировала стройную фигуру в черном мини-платье и просторной черной кожаной куртке. Облегающее платье от Чопры отличалось запашным кроем, асимметричным вырезом, подолом до бедер и длинным поясом с серой бахромой в виде веревок. Модница дополнила свой гламурный образ широкими черными кожаными сапогами до колена и маленькой, элегантной, квадратной сумочкой черного цвета с золотыми ручками. Она сделала яркий макияж, накрасив полные губы матовой помадой кирпично-красного цвета. Блестящие и густые темные локоны модели были уложены мягкими волнами с пробором посредине и ниспадали ей на плечи.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Тем временем 32-летний музыкант скоординировал свои действия со своей женой, также надев элегантный темный наряд, который состоял из черной рубашки-поло, черного бомбера на молнии, темно-синих брюк и черных грубых ботинок. Ник выглядел очень стильно с коротко подстриженными темными волосами и аккуратно подстриженной бородой.

На вечерней прогулке по району Мидтаун пара держалась за руки и мило беседовала.

Ранее, 14 августа, Фокус писал о том, что Приянка Чопра поддержала Ника Джонаса на премьере его нового фильма. Музыкант впервые исполнил главную роль в кино. Он сыграл сценариста в картине "Добрая половина".