Пріянка Чопра в стильному вбранні сходила на побачення з чоловіком (фото)

Пріянка Чопра і Нік Джонас перебувають у шлюбі майже шість років. Зіркова пара виховує дворічну доньку Малті Мері.

42-річну індійську акторку та модель Пріянку Чопру та 32-річного американського співака Ніка Джонаса помітили на побаченні в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Колишня "Міс світу-2000" продемонструвала струнку фігуру в чорній мінісукні і просторій чорній шкіряній куртці. Обтисла сукня від Чопри вирізнялася запашним кроєм, асиметричним вирізом, подолом до стегон і довгим поясом із сірою бахромою у вигляді мотузок. Модниця доповнила свій гламурний образ широкими чорними шкіряними чобітьми до коліна і маленькою, елегантною, квадратною сумочкою чорного кольору із золотими ручками. Вона зробила яскравий макіяж, нафарбувавши повні губи матовою помадою цегляно-червоного кольору. Блискучі і густі темні локони моделі були укладені м'якими хвилями з проділом посередині і спадали їй на плечі.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Фото: Getty Images

Водночас 32-річний музикант скоординував свої дії зі своєю дружиною, також одягнувши елегантне темне вбрання, яке складалося з чорної сорочки-поло, чорного бомбера на блискавці, темно-синіх штанів і чорних грубих черевиків. Нік мав дуже стильний вигляд із коротко підстриженим темним волоссям і акуратно підстриженою бородою.

На вечірній прогулянці районом Мідтаун пара трималася за руки і мило розмовляла.

Раніше, 14 серпня, Фокус писав про те, що Пріянка Чопра підтримала Ніка Джонаса на прем'єрі його нового фільму. Музикант вперше виконав головну роль у кіно. Він зіграв сценариста в картині "Добра половина".