18-летняя внучка Софи Лорен в шикарном платье дебютировала на балу в Париже (фото)

Традиционный бал дебютанток в Париже — это официальный бал, на котором молодые девушки официально выходят в свет.

18-летняя Люсия Понти дебютировала на эксклюзивном Le Bal в Париже, Франция. Мероприятие прошло в легендарном отеле Shangri-la, сообщает Hello.

Люсия — дочь Саши Александер и Эдоардо Понти и внучка легендарной итальянской актрисы Софи Лорен. Юная красавица похоже чувство моды во многом унаследовала от бабушки. Для мероприятия Она выбрала платье от итальянского модельера Джорджио Армани — друга легендарной Софи Лорен. Великолепное бежевое платье-бюстье в пол с широкими серыми полосками и великолепным кружевом в винтажном стиле выгодно подчеркнуло стройную фигуру Люсии. Свой образ она ожерельем из бриллиантов и изумрудов.

"Я склонна выбирать платья или одежду, в которых я чувствую себя уверенно, но которые также удобны в носке. Я просматривала другие платья, которые были представлены в Le Bal в предыдущие годы, и все они по отдельности так красиво представляли девушек. Я просто надеялась найти платье, которое сделает то же самое для меня", — объяснила Понти выбор наряда для знаменитого бала.

Что такое "Бал дебютанток"?

Как объяснил королевский корреспондент Даниэль Стейси, традиционный бал дебютанток — это официальный бал, на котором молодые девушки, известные как дебютантки или дебютантки, официально выходят в свет. Балы дебютанток обычно проходят в белых галстуках с бальными платьями для дам.

"Балы дебютанток стали популярны во время правления королевы Шарлотты в конце 1700-х/начале 1800-х годов, когда дебютантки из богатых семей представлялись британскому королевскому двору. Как мы видели в таких произведениях, как "Бриджертоны", после представления при дворе дебютанткам разрешалось окунуться в высшее общество и выходить замуж за завидных холостяков. Балы дебютанток продолжались еще долгое время после смерти королевы Шарлотты в 1818 году, но позднее, в 1958 году, они были прекращены в Букингемском дворце королевой Елизаветой II. Балы дебютанток все еще проводились по всей Великобритании в 1960-х и 1970-х годах — сама королева Камилла дебютировала в Лондоне в 1965 году", — рассказал Стейси.

Напомним, 8 ноября 90-летняя Софи Лорен заявила, что не собирается на пенсию.