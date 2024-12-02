18-річна онука Софі Лорен у шикарній сукні дебютувала на балу в Парижі (фото)

Традиційний бал дебютанток у Парижі — це офіційний бал, на якому молоді дівчата офіційно виходять у світ.

18-річна Люсія Понті дебютувала на ексклюзивному Le Bal у Парижі, Франція. Захід відбувся в легендарному готелі Shangri-la, повідомляє Hello.

Люсія — дочка Саші Александер і Едоардо Понті та онука легендарної італійської акторки Софі Лорен. Юна красуня, схоже, почуття моди багато в чому успадкувала від бабусі. Для заходу вона обрала сукню від італійського модельєра Джорджо Армані — друга легендарної Софі Лорен. Чудова бежева сукня-бюстьє до підлоги з широкими сірими смужками і чудовим мереживом у вінтажному стилі вигідно підкреслила струнку фігуру Люсії. Свій образ вона прикрасила намистом з діамантів і смарагдів.

"Я схильна обирати сукні або одяг, у яких я почуваюся впевнено, але які також зручні в носінні. Я переглядала інші сукні, які були представлені в Le Bal у попередні роки, і всі вони окремо так красиво представляли дівчат. Я просто сподівалася знайти сукню, яка зробить те ж саме для мене", — пояснила Понті вибір вбрання для знаменитого балу.

Що таке "Бал дебютанток"?

Як пояснив королівський кореспондент Даніель Стейсі, традиційний бал дебютанток — це офіційний бал, на якому молоді дівчата, відомі як дебютантки або дебютантки, офіційно виходять у світ. Бали дебютанток зазвичай проходять у білих краватках з бальними сукнями для дам.

"Бали дебютанток стали популярними під час правління королеви Шарлотти наприкінці 1700-х/на початку 1800-х років, коли дебютантки з багатих сімей представлялися британському королівському двору. Як ми бачили в таких творах, як-от "Бріджертони", після представлення при дворі дебютанткам дозволялося поринути у вищий світ і виходити заміж за завидних холостяків. Бали дебютанток тривали ще довгий час після смерті королеви Шарлотти 1818 року, але пізніше, 1958 року, їх припинила в Букінгемському палаці королева Єлизавета II. Бали дебютанток все ще проводили по всій Великій Британії в 1960-х і 1970-х роках — сама королева Камілла дебютувала в Лондоні 1965 року", — розповів Стейсі.

Нагадаємо, 8 листопада 90-річна Софі Лорен заявила, що не збирається на пенсію.