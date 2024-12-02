Бывшая жена Романа Абрамовича стала мамой в пятый раз

О беременности Жуковой стало известно летом 2024 года. Своему второму мужу она уже родила сына и дочь.

43-летняя российская бизнесвумен и коллекционер Даша Жукова стала мамой в пятый раз. Об этом пишет The Voice.

Бывшая жена Романа Абрамовича родила сына Александра своему второму мужу, 39-летнему греческому миллиардеру Ставросу Ниархосу.

Пара уже воспитывала сына Филиппа (2020) и дочь Викторию, которая родилась примерно за год до этого. Свою личную жизнь коллекционер держит подальше от внимания публики.

Ранее Жукова была замужем за российским миллиардером Романом Абрамовичем, которому родила сына Аарона и дочь Лею. В 2017 году они разошлись, а через два года россиянка вышла замуж за греческого магната. Влюбленные публично подтвердили отношения в начале 2018 года, когда отправились вместе отдыхать в Перу.

Даша Жукова показала детей от Ставроса Ниархоса

Даша и Ставрос были друзьями более десяти лет, но стали парой после того, как ее почти 10-летний брак с Абрамовичем распался.

Что касается Ставроса, то он с конца 2005 года по март 2007 года встречался со светской львицей и наследницей гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон. Бизнесмен, член греческой судоходной династии Ниархос, также имел отношения с актрисами Линдси Лохан и Мэри-Кейт Олсен, а также с моделью Джессикой Харт.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Напомним, беременную Дашу Жукову заметили на прогулке.

Также Фокус писал о свадьбе Руперта Мердока и мамы Даши Жуковой.