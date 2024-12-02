Колишня дружина Романа Абрамовича стала мамою впʼяте

Про вагітність Жукової стало відомо влітку 2024 року. Своєму другому чоловіку вона вже народила сина та доньку.

43-річна російська бізнесвумен та колекціонерка Даша Жукова стала мамою впʼяте. Про це пише The Voice.

Колишня дружина Романа Абрамовича народила сина Олександра своєму другому чоловіку, 39-річному грецькому мільярдеру Ставросу Ніархосу.

Пара вже виховувала сина Філіпа (2020) та доньку Вікторію, яка народилася приблизно за рік до цього. Своє особисте життя колекціонерка тримає подалі від уваги публіки.

Раніше Жукова була одружена з російським мільярдером Романом Абрамовичем, якому народила сина Аарона та доньку Лею. У 2017 році вони розійшлися, а через два роки росіянка вийшла заміж за грецького магната. Закохані публічно підтвердили стосунки на початку 2018 року, коли вирушили разом відпочивати до Перу.

Даша Жукова показала дітей від Ставроса Ніархоса

Даша і Ставрос були друзями понад десять років, але стали парою після того, як її майже 10-річний шлюб з Абрамовичем розпався.

Щодо Ставроса, то він з кінця 2005 року до березня 2007 року зустрічався зі світською левицею і спадкоємицею готельного бізнесу Періс Гілтон. Бізнесмен, член грецької судноплавної династії Ніархос, також мав стосунки з акторками Ліндсі Лохан і Мері-Кейт Олсен, а також із моделлю Джессікою Гарт.

Даша Жукова та Ставрос Ніархос

Нагадаємо, вагітну Дашу Жукову помітили на прогулянці.

Також Фокус писав про весілля Руперта Мердока та мами Даші Жукової.