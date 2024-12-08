Легкие и зажигательные: топ песен для новогоднего настроения (видео)

Как вечно зеленая елка, не стареет новогодняя классика. Мэрайя Кэри, Николай Леонтович создали песни, которые навсегда стали символами Рождества.

Декабрь полон ожиданием праздников и уютной атмосферой, которая витает в воздухе. Фокус советует семь популярных новогодних песен, которые еще больше дополнят праздничное настроение.

1. "Jingle Bells"

Эта классическая американская песня была написана Джеймсом Лордом Пьерпонтом в 1857 году. Изначально она была задумана как песня ко Дню благодарения, но быстро стала популярной на Рождество. Ее веселый мотив и простой текст легко напеть даже людям, которые не знают английского языка.

"Jingle Bells"

2. "Last Christmas" — Wham!

Песня Джорджа Майкла 1984 года рассказывает о романтических переживаниях в рождественское время. Ее мелодичность и содержание сделали трек одним из самых любимых новогодних хитов в мире.

"Last Christmas" — Wham!

3. "Щедрик"

Украинская песня, известная в мире как "Carol of the Bells", была обработана композитором Николаем Леонтовичем. Ее мелодия и текст символизируют пожелания щедрого урожая и благополучия. Мелодия стала настоящим рождественским символом во многих странах и даже появлялась в фильме "Один дома".

"Щедрик"

4. "Feliz Navidad" — José Feliciano

Эта испанско-английская песня была написана в 1970 году пуэрториканским музыкантом. Ее легкий текст и танцевальный ритм поднимают настроение и объединяют людей независимо от языка.

"Feliz Navidad" — José Feliciano

5. "All I Want for Christmas Is You" — Мэрайя Кэри

Выпущенная в 1994 году, эта песня Мэрайи Кэри стала одним из самых продаваемых праздничных синглов. Ее динамичная мелодия и душевный текст о самом важном желании на Рождество сделали ее культовой.

"All I Want for Christmas Is You" — Mariah Carey

6. "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

Эта джазовая классика была создана еще в 1945 году и исполняется многими артистами. Несмотря на то, что в тексте не упоминается Рождество, ее праздничная атмосфера делает песню популярной в праздничный период.

"Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"

7. "Rockin' Around the Christmas Tree" — Бренда Ли

Этот хит, созданный в 1958 году, идеально подходит для праздничных танцев. Голос юной Бренды Ли стал неотъемлемой частью зимних праздников.

"Rockin' Around the Christmas Tree" — Бренда Ли

Напомним, украинский "Щедрик" заиграл в рекламе дома моды Chanel.

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