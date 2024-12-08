Легкі та запальні: топ пісень для новорічного настрою (відео)
Як вічно зелена ялинка, не старіє новорічна класика. Мерая Кері, Микола Леонтович створили пісні, які назавжди стали символами Різдва.
Грудень сповнений очікуванням свят та затишною атмосферою, яка витає в повітрі. Фокус радить сім популярних новорічних пісень, які ще більше доповнять святковий настрій.
1. "Jingle Bells"
Ця класична американська пісня була написана Джеймсом Лордом П'єрпонтом у 1857 році. Спочатку вона була задумана як пісня до Дня подяки, але швидко стала популярною на Різдво. Її веселий мотив і простий текст легко наспівати навіть людям, які не знають англійської мови.
2. "Last Christmas" – Wham!
Пісня Джорджа Майкла 1984 року розповідає про романтичні переживання у різдвяний час. Її мелодійність і зміст зробили трек одним із найулюбленіших новорічних хітів у світі.
3. "Щедрик"
Українська пісня, відома у світі як "Carol of the Bells", була оброблена композитором Миколою Леонтовичем. Її мелодія та текст символізують побажання щедрого врожаю і добробуту. Мелодія стала справжнім різдвяним символом у багатьох країнах та навіть зʼявлялася у фільмі "Сам удома".
4. "Feliz Navidad" – José Feliciano
Ця іспансько-англійська пісня була написана в 1970 році пуерториканським музикантом. Її легкий текст і танцювальний ритм піднімають настрій та об’єднують людей незалежно від мови.
5. "All I Want for Christmas Is You" – Мерая Кері
Випущена в 1994 році, ця пісня Мераї Кері стала одним із найбільш продаваних святкових синглів. Її динамічна мелодія та душевний текст про найважливіше бажання на Різдво зробили її культовою.
6. "Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!"
Ця джазова класика була створена ще у 1945 році і виконується багатьма артистами. Попри те, що в тексті не згадується Різдво, її святкова атмосфера робить пісню популярною у святковий період.
7."Rockin' Around the Christmas Tree" – Бренда Лі
Цей хіт, створений у 1958 році, ідеально підходить для святкових танців. Голос юної Бренди Лі став невід'ємною частиною зимових свят.
Нагадаємо, український "Щедрик" заграв у рекламі дому моди Chanel.
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