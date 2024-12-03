Голливудская легенда Ширли Маклейн ищет ассистента, который будет с ней "пить коктейли каждый вечер"

90-летняя звезда сериала "Аббатство Даунтон" также хочет, чтобы помощник обсуждал с ней ее "фильмы и карьеру в кино".

Голливудская икона Ширли Маклейн, звезда фильма "Два мула для сестры Сары", ищет нового личного помощника, который сможет выполнить очень специфическое требование — наслаждаться с ней каждый вечер коктейлями. Об этом пишет Daily Mail.

Ширли Маклейн недавно выпустила книгу откровенных мемуаров

90-летняя актриса, недавно выпустившая фотомемуары , в последнее время, похоже, находится в особенно задумчивом настроении, так что новому помощнику кроме коктейлей еще придется наслаждаться долгими беседами о карьере Ширли в кино и обсуждать ее фильмы.

Имея за плечами блестящую карьеру, которая позволила ей ярко проявить себя как на экране, так и на Бродвее, Ширли наверняка найдет чем поделиться с будущим сотрудником.

"Ширли недавно спросила друзей, могут ли они порекомендовать ей личного помощника. Она дала своим друзьям краткий список требований для работы. Главное требование, которое она предъявляет, заключается в том, что кандидаты должны быть готовы к коктейлю с ней в 5 вечера, а затем иметь возможность обсуждать ее фильмы и карьеру. Вечер за вечером", — эксклюзивно рассказал инсайдер.

Естественно, друзья актрисы фильма "Стальные магнолии" спросили, есть ли еще какие-то качества, которые она хотела бы видеть в своем будущем помощнике.

Источник добавил: "Когда кто-то из ее окружения спросил, есть ли еще что-то, обладательница "Оскара" пожала плечами и сказала, что, по ее мнению, этого будет достаточно".

Помимо возможности приятно провести время за бокалом вина с легендой Голливуда, актриса пообещала быть "очень щедрой" в вопросах оплаты, размер которой будет предметом переговоров.

Ширли Маклейн в "Аббатстве Даунтон"

Ширли будет не первой звездой, которая заплатит кругленькую сумму, чтобы компенсировать необычные расходы ассистента.

Легенда рэпа Снуп Догг попал в заголовки газет, когда выяснилось, что у него есть постоянный скручиватель косяков, которому он платит 50 000 долларов в год.

Сообщается, что поп-дива Мэрайя Кэри потребовала "помощника по лестнице" во время своего появления в программе британского комика Алана Карра.

А Леди Гага якобы требовала, чтобы ее бывшая подруга и помощница Дженнифер О'Нил была на связи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и даже спала с ней в одной постели.

Просьбы Роберта де Ниро в отношении его бывшего личного помощника Грэма Чейза Робинсона не были встречены с энтузиазмом, и актер был вынужден заплатить ей после того, как в суде выяснилось, что он обращался с ней как с "офисной женой" — заставляя ее выполнять черную работу, включая стирку простыней и почесывание спины.

Ранее в этом году Ширли попала в заголовки газет из-за чрезвычайно откровенных воспоминаний, которыми она поделилась в своих фотомемуарах "Стена жизни: фотографии и истории из этой чудесной жизни".

Она рассказала все о своей личной жизни, которая связывала ее со многими знаменитостями: от голливудского сердцееда Роберта Митчема до советского кинорежиссера Андрея Кончаловского.

Многие из ее романов пересекались с ее открытым браком с бизнесменом Стивом Паркером, который был ее мужем с 1952 года до их развода в 1984 году.

Однако актриса сериала "Убийства в одном здании" также отметила, что не все звезды, которые ей нравились, отвечали ей взаимностью.

Под фотографией с Морганом Фрименом она написала: "Я сделала ему предложение, а он мне отказал".

Морган добился прорыва в Голливуде в 1989 году, снявшись в ряде фильмов, включая драму "Шофер мисс Дэйзи", за которую он получил "Оскар" за лучшую мужскую роль.

На тот момент он уже встречался со своей второй женой Мирной Колли-Ли, на которой был женат с 1984 года до их развода в 2010 году.

К 1989 году Ширли уже несколько десятилетий была звездой, сначала зарекомендовав себя на Бродвее, а затем начав свою карьеру на экране в 1955 году с дебюта в кино в фильме "Неприятности с Гарри", черной комедии режиссера Альфреда Хичкока.

Хотя Морган и Ширли уже более 35 лет являются звездами Голливуда, а он всего на три года моложе ее, они никогда не снимались вместе в одном фильме.

В другом месте книги Ширли пишет, что спала со многими, за исключением Джека Леммона и Джека Николсона.

Ширли Маклейн и Джек Николсон Фото: Getty Images

Она также восторженно отзывалась о Николасе Кейдже, своем партнере по фильму 1994 года "Тюремщик Тесс", но отметила, что у них никогда не было сексуальной связи.

Напомним, младший брат Ширли Маклейн, актер Уоррен Битти в свое время встречался с Мадонной. Они вместе снимались в картине "Дик Трейси".