Голлівудська легенда Ширлі Маклейн шукає асистента, який буде з нею "пити коктейлі щовечора"

90-річна зірка серіалу "Абатство Даунтон" також хоче, щоб помічник обговорював із нею її "фільми та кар'єру в кіно".

Голлівудська ікона Ширлі Маклейн, зірка фільму "Два мули для сестри Сари", шукає нового особистого помічника, який зможе виконати дуже специфічну вимогу — насолоджуватися з нею щовечора коктейлями. Про це пише Daily Mail.

Ширлі Маклейн нещодавно випустила книгу відвертих мемуарів

90-річна акторка, яка нещодавно випустила фотомемуари, останнім часом, схоже, перебуває в особливо замисленому настрої, тож новому помічнику, окрім коктейлів, ще доведеться насолоджуватися довгими бесідами про кар'єру Ширлі в кіно й обговорювати її фільми.

Маючи за плечима блискучу кар'єру, яка дозволила їй яскраво проявити себе як на екрані, так і на Бродвеї, Ширлі напевно знайде чим поділитися з майбутнім співробітником.

"Ширлі нещодавно запитала друзів, чи можуть вони порекомендувати їй особистого помічника. Вона дала своїм друзям короткий список вимог для роботи. Головна вимога, яку вона висуває, полягає в тому, що кандидати мають бути готові до коктейлю з нею о 5-й вечора, а потім мати змогу обговорювати її фільми та кар'єру. Вечір за вечором", — ексклюзивно розповів інсайдер.

Природно, друзі актриси фільму "Сталеві магнолії" запитали, чи є ще якісь якості, які вона хотіла б бачити у своєму майбутньому помічнику.

Джерело додало: "Коли хтось із її оточення запитав, чи є ще щось, володарка "Оскара" знизала плечима і сказала, що, на її думку, цього буде достатньо".

Крім можливості приємно провести час за келихом вина з легендою Голлівуду, актриса пообіцяла бути "дуже щедрою" в питаннях оплати, розмір якої буде предметом переговорів.

Ширлі Маклейн в "Абатстві Даунтон"

Ширлі буде не першою зіркою, яка заплатить кругленьку суму, щоб компенсувати незвичайні витрати асистента.

Легенда репу Снуп Догг потрапив у заголовки газет, коли з'ясувалося, що у нього є постійний скручувач косяків, якому він платить 50 000 доларів на рік.

Повідомляється, що поп-діва Мерайя Кері зажадала "помічника по сходах" під час своєї появи в програмі британського коміка Алана Карра.

А Леді Гага нібито вимагала, щоб її колишня подруга і помічниця Дженніфер О'Ніл була на зв'язку 24 години на добу і 7 днів на тиждень і навіть спала з нею в одному ліжку.

Прохання Роберта де Ніро щодо його колишньої особистої помічниці Грема Чейза Робінсона не були зустрінуті з ентузіазмом, і актор був змушений заплатити їй після того, як у суді з'ясувалося, що він поводився з нею як з "офісною дружиною", примушуючи виконувати чорну роботу, включно з пранням простирадл і чуханням спини.

Раніше цього року Ширлі потрапила в заголовки газет через надзвичайно відверті спогади, якими вона поділилася у своїх фотомемуарах "Стіна життя: світлини та історії з цього чудесного життя".

Вона розповіла все про своє особисте життя, яке пов'язувало її з багатьма знаменитостями: від голлівудського серцеїда Роберта Мітчема до радянського кінорежисера Андрія Кончаловського.

Багато з її романів перетиналися з її відкритим шлюбом з бізнесменом Стівом Паркером, який був її чоловіком з 1952 року до їхнього розлучення 1984 року.

Однак акторка серіалу "Вбивства в одній будівлі" також зазначила, що не всі зірки, які їй подобалися, відповідали їй взаємністю.

Під фотографією з Морганом Фріменом вона написала: "Я зробила йому пропозицію, а він мені відмовив".

Морган домігся прориву в Голлівуді 1989 року, знявшись у низці фільмів, включно з драмою "Шофер міс Дейзі", за яку він отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

На той момент він уже зустрічався зі своєю другою дружиною Мірною Коллі-Лі, з якою був одружений з 1984 року до їхнього розлучення 2010 року.

До 1989 року Ширлі вже кілька десятиліть була зіркою, спочатку зарекомендувавши себе на Бродвеї, а потім розпочавши свою кар'єру на екрані 1955 року з дебюту в кіно у фільмі "Неприємності з Гаррі", чорної комедії режисера Альфреда Гічкока.

Хоча Морган і Ширлі вже понад 35 років є зірками Голлівуду, а він лише на три роки молодший за неї, вони ніколи не знімалися разом в одному фільмі.

В іншому місці книги Ширлі пише, що спала з багатьма, за винятком Джека Леммона і Джека Ніколсона.

Ширлі Маклейн і Джек Ніколсон Фото: Getty Images

Вона також захоплено відгукувалася про Ніколаса Кейджа, свого партнера по фільму 1994 року "Тюремник Тесс", але зазначила, що в них ніколи не було сексуального зв'язку.

Нагадаємо, молодший брат Ширлі Маклейн, актор Воррен Бітті свого часу зустрічався з Мадонною. Вони разом знімалися в картині "Дік Трейсі".