Кевин Костнер показал редкий кадр с шестью детьми (фото)

На семейном фото отсутствовал лишь сын актера Лиам. Всего у Костнера есть семь наследников.

69-летний американский актер Кевин Костнер показал редкий снимок, на котором он позирует с шестью из своих семи детей на пляже после праздника Дня благодарения 2024. Семейными кадрами звезда сериала "Йеллоустоун" поделился в Instagram.

Костнер позировал вместе со своей 38-летней дочерью Лили, 36-летним сыном Джо, 14-летней дочерью Грейс, 15-летним сыном Хейсом, 40-летней дочерью Энни и 17-летним сыном Кейденом.

"Надеюсь, вы прекрасно провели День благодарения с людьми, которых больше всего любите", — написал актер своим 1,8 млн подписчиков в Instagram.

"В верхней части моего списка "благодарен за" есть много действительно, действительно особенных воспоминаний, которые я имел со своими детьми в этом году", — добавил Кевин.

На семейном фото отсутствовал лишь 28-летний сын актера Лиам Костнер, который родился в 1996 году во время коротких отношений с Бриджит Руни.

Кевин Костнер с детьми

Двукратный обладатель "Оскара" стал отцом своих троих старших детей во время 16-летнего брака с бывшей женой Синди Костнер, который закончился в 1994 году.

Трое младших детей звезды экрана родились в 18-летнем браке с Кристин Баумгартнер, который закончился в 2023 году.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Напомним, Кевин Костнер вызвал слухи о романе с Шэрон Стоун.

Также Фокус писал о скандальном разводе Кевина Костнера с Кристин Баумгартнер.